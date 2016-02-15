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Tele2 развивает скоростной Интернет в Омской области

15 февраля 2016, 17:55
Tele2 развивает скоростной Интернет в Омской области

Не секрет, что использование сети Интернет за пределами города не является сегодня настолько распространенным, как того хотелось бы жителям сел и деревень Омского региона.

Именно поэтому мобильный оператор Tele2 активно осуществляет свою экспансию в районы Омской области. Так, жители сел Богословка, Ульяновка, Калинино Омского района, села Любомировка северо-западной окраины Таврического района, села Солнцевка Исилькульского района и двух сел (Алексеевка и Новоселье) Кормиловского района сегодня могут быть активными пользователями Интернета 3G от компании Tele2.

В минувшем году технические специалисты Tele2 обеспечили доступным и быстрым мобильным Интернетом более 70 % жителей региона.

В ближайших планах Tele2 развитие 3G-сетей в пяти районах Омской области.
Так, накануне технические специалисты запустили оборудование, позволяющее использовать все возможности скоростного 3G-интернета на семи базовых станциях в Омской области.

Проект по развитию 3G-сети в регионе будет активно развиваться.

* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.


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