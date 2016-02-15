Шестилетний омич стал призёром международной олимпиады

Омск, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет итоги VIII Международного детского онлайн-конкурса «Интернешка», посвященного полезному и безопасному использованию интернета и мобильной связи. Четвертое место в интернет-олимпиаде занял шестилетний житель города Тара Омской области Михаил Зоммер.
9 февраля 2016 года, во всемирный день безопасного интернета, состоялось закрытие VIII Международного детского творческого онлайн-конкурса «Интернешка». Он был посвящен полезному и безопасному использованию сети Интернет и мобильной связи. В олимпиаде на знание правил безопасного использования интернета и мобильной связи, призёром которой стал юный сибиряк, приняли участие более 16000 человек, что является абсолютным рекордом за все годы проведения конкурса.
По условиям интернет-олимпиады участники должны были ответить на три десятка вопросов, в том числе по электронной безопасности, поведению в интернете, медиаграмотности, мобильному интернету и др., а старшие ребята – еще и по онлайн-покупкам. Её победители в трёх возрастных группах: 6-10, 11-14 и 15-17 лет были объявлены 9 февраля 2016 года в рамках мероприятий Международного дня безопасного интернета. Победителям будут вручены памятные дипломы и призы от партнеров конкурса.
«Юные сибиряки – самые активные интернет-пользователи в регионе, мобильный интернет стал неотъемлемой частью их жизни. Свыше 60% детей и подростков используют мобильные устройства для доступа в интернет, причем делают это ежедневно. Поэтому обеспечение безопасности детей в глобальной сети является одной из главных задач интернет-отрасли. Для этого МТС внедряет различные технические средства фильтрации контента и контроля, а также уделяет повышенное внимание развитию навыков медиаграмотности и организации безопасного досуга ребят интернете, реализуя такие крупные социальные проекты, как «Интернешка», «Дети учат взрослых» и «Поколение М». С большим удовольствием поздравляю трёх сибирских ребят из Красноярского края, Томской и Омской областей, ставших призёрами конкурса», — отметил директор филиала МТС в Сибири Александр Соловенчук.
Международный конкурс «Интернешка» является масштабным и традиционным мероприятием. За период проведения VIII конкурса «Интернешка» его сайт посетило более 140 000 человек, на мероприятиях конкурса зарегистрировались более 33 000 человек. Юные пользователи из многих регионов России, а также из Армении, Беларуси, Казахстана, Украины, Туркменистана прислали на творческие конкурсы около 3000 работ. Самой популярной номинацией конкурса стал Изобразительный конкурс «Мой друг Интернешка» (от ПАО «Мобильные ТелеСистемы») - на него было прислано 1253 работы.