Шестилетний омич стал призёром международной олимпиады

По условиям интернет-олимпиады участники должны были ответить на три десятка вопросов, в том числе по электронной безопасности, поведению в интернете, медиаграмотности, мобильному интернету и др., а старшие ребята – еще и по онлайн-покупкам. Её победители в трёх возрастных группах: 6-10, 11-14 и 15-17 лет были объявлены 9 февраля 2016 года в рамках мероприятий Международного дня безопасного интернета. Победителям будут вручены памятные дипломы и призы от партнеров конкурса.