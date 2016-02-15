Рубль обрушил евро и доллар. ФРС США готовит ответ

Помимо этого, ожидаемым на рынке событием является заседание американского Федрезерва, который даст ответ, возьмет ли регулятор США паузу в цикле повышения ставок. Если данный сценарий будет реализован, то это может привести к перелому нисходящих тенденций на фондовых рынках.