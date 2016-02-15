Рубль обрушил евро и доллар. ФРС США готовит ответ

Банком России был снижен официальный курс американской и европейской валют на вторник, 16 февраля. Евро рухнул почти на 3 рубля, доллар – на 2.
Таким образом, решением регулятора курс евро был понижен на 2,65 рубля до 87,19 рубля. Доллар потерял 1,72 рубля, опустившись до 77,77.
Стоимость рассчитанной по официальным курсам на вторник бивалютной корзины (0,45 евро и 0,55 доллар) снизилась до 82,01 рубля, упав на 2,14 рубля.
На неделе стоит ожидать развития темы переговоров ОПЕК со странам, которые не входят в картель. Данная тема активируется при каждом новом падении котировок «черного золота», что позволяет удерживать стоимость сырья в определенном диапазоне.
Ранее, в пятницу, после уверенного отскока нефтяные котировки элитной марки Brent вновь вплотную подошли к отметке в 34 доллара за баррель, которая открывает дорогу к росту цен до $40.
Помимо этого, ожидаемым на рынке событием является заседание американского Федрезерва, который даст ответ, возьмет ли регулятор США паузу в цикле повышения ставок. Если данный сценарий будет реализован, то это может привести к перелому нисходящих тенденций на фондовых рынках.
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