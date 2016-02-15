Молодая учительница начала сниматься в порно из-за низкой зарплаты 18+

Молодая преподавательница английского языка Александра Н., отработавшая два года в краснодарском КубГУ, променяла университетские пары на онлайн-трансляции домашнего порно. Главным мотивом для такой кардинальной смены деятельности выступили материальные средства.
Александра Н. призналась, что свободное владение английским языком ей очень помогает в ее новой стезе. Будучи преподавателем, девушка получала заработную плату в размере 11 тысяч рублей, с премиями – 14. Теперь «если не лениться, то до 200 тысяч можно получать», - предает слова новоиспеченной актрисы редакция
Александра Н. отмечает, что в ее нынешней деятельности многое зависит от фортуны, от человека, который попадется, ведь у всех разные запросы. В чате осуществляется общение с клиентом, который оплачивает подобное времяпрепровождение. Бывшая преподавательница обратила внимание, что каждая модель устанавливает себе цену самостоятельно, сильно влияет курс доллара.
В 2013 году Александра окончила факультет романо-германской филологии Кубанского госуниверситета. После этого успевающая студентка стала в ВУЗе преподавателем английского языка, но после двух лет работы она решила уйти в порноиндустрию.
Супруг молодой преподавательницы Дмитрий Н. не отвернулся от жены, поддержав ее начинание, и согласился работать вместе с Александрой Н.
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