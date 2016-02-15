Молодая учительница начала сниматься в порно из-за низкой зарплаты 18+

Александра Н. призналась, что свободное владение английским языком ей очень помогает в ее новой стезе. Будучи преподавателем, девушка получала заработную плату в размере 11 тысяч рублей, с премиями – 14. Теперь «если не лениться, то до 200 тысяч можно получать», - предает слова новоиспеченной актрисы редакция LifeNews , у которой оказалась эксклюзивная видеозапись, на которой Александра Н. занимается своей новой деятельность.