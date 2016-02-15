Минфин: застой экономики РФ продлится до 2030 из-за нефтяного кризиса

Речь здесь ведется об инерционном сценарии. Согласно нему, до 2030 года нефтяные цены останутся на уровне 40 долларов за баррель в реальном выражении. Министерством финансов ожидается, что в текущем году российская экономика сократится еще на 0,8%, но уже в 2017 начнется рост, который будет составлять 1-1,3% в год. При таком развитии событий в период с 2014 по 2030 среднегодовой экономической рост РФ составит 0,8%, сообщает издание « Ведомости ».