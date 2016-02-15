Минфин: застой экономики РФ продлится до 2030 из-за нефтяного кризиса

Минфином просчитаны возможные варианты развития экономики РФ вплоть до 2030 года. Согласно одному из сценариев, нашу страну ожидает затяжная стагнация в случае, если не будут проведены реформы.
Речь здесь ведется об инерционном сценарии. Согласно нему, до 2030 года нефтяные цены останутся на уровне 40 долларов за баррель в реальном выражении. Министерством финансов ожидается, что в текущем году российская экономика сократится еще на 0,8%, но уже в 2017 начнется рост, который будет составлять 1-1,3% в год. При таком развитии событий в период с 2014 по 2030 среднегодовой экономической рост РФ составит 0,8%, сообщает издание «
Согласно прогнозу Минфина, стоимость «черного золота» по инерционному сценарию преодолеет отметку в 50 долларов за баррель лишь к 2028 году, к 2030 должен произойти выход экономики из кризиса. Ожидается, что сокращение объемов добычи и экспорта сырья произойдет уже в нынешнем году.
Избежать подобного развития событий, согласно прогнозу Минфина, можно за счет нефтяных цен равным 50 долларам за баррель за весь период. Ключевым для этого условием являются структурные изменения экономики. Например, повышение отдачи на капитал за счет роста производительности труда, который сейчас опережает рост зарплат, что обеспечит увеличение доли инвестиций в ВВП. Отмечается, что подобный маневр требует повышения гибкости рынка труда и мобильности работников.
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