Медведев: отношения России и США разрушены

Премьер-министр Дмитрий Медведев в недавнем интервью телеканалу Euronews поделился мнением, что решение заморозить отношения с Россией, принятое странами Запада, является бессмысленным. По словам главы правительства, РФ готова к восстановлению отношений на равноправной основе, отметив, что первый шаг должны сделать ЕС и США, выступившие в роли инициаторов их разрыва.
Дмитрий Медведев довольно критично отозвался о свернувших сотрудничество с Россией западных странах. Обратив внимание, что в условиях «тяжелейшей международной обстановки» сотрудничество просто необходимо.
Премьер-министр РФ отметил тенденцию, согласно которой, когда в мировой повестке дня происходит что-либо с участием России, Североатлантический альянс надувает губы, щеки и заявляет о прекращении общения с нашей страной. По прошествии некоторого времени «нам на ухо начинают говорить: мы вообще-то хотели бы сотрудничать», - сказал Дмитрий Медведев.
Глава правительства сообщил, что Россия готова к восстановлению сотрудничества, к построению продвинутых отношений с ЕС и США, ведь все это в интересах нашей страны, но первые шаги должны делать те, кто эти отношения прервал.
Дмитрий Медведев также отметил, что на сегодняшний день отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки «разрушены, они хуже, чем были». Тем не менее, российская сторона готова к ведению диалога, направленного на их восстановление.
Фото: kremlin.ru