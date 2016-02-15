7 признаков хорошего банка для открытия расчетного счета

Бизнес начинает оживать.
Собственники предприятий интересуются кредитными программами банков, ищут финансирование для бизнеса, часто это бывает причиной смены банка для ведения финансово-хозяйственной деятельности в целом. Как выбрать банк-партнер, чтобы решить сразу все свои финансовые задачи, рассказывает заместитель председателя правления банка «Акцепт» Валерий Ермилов.
- Практика показывает, что при выборе банка большинство предпринимателей берут в расчет одни и те же показатели:
Во-первых, надежность банка. Клиенты «Акцепта», впервые знакомясь с банком, обращают внимание и на его 25-летнюю историю, и на текущее положение дел. В 2015 году рост рейтинга банка по данным информационного портала Banki.ru произошел по всем ключевым показателям: активы поднялись с 233-го на 205-е место среди российских банков, капитал с 245-го на 211-е место, кредиты предприятиям с 207-го на 187-е место. Рост рейтинга свидетельствует о том, что банк «Акцепт» и в условиях высокой турбулентности в экономике показывает результаты выше средних по рынку, кроме того, банк успешно сохраняет присвоенный ему высокий рейтинг А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности».
Валерий Ермилов, заместитель председателя правления банка «Акцепт»
Второй показатель – условия открытия расчетного счета. Здесь важны скорость и стоимость. Сейчас вопрос минимизации издержек для всех стоит очень остро, поэтому до конца марта мы открываем расчетные счета в любой валюте бесплатно. Сопутствующие услуги – оформление карточки с образцами подписей и удостоверение копий документов – оказываются также бесплатно. Кроме того, по рублевым счетам действует спецпредложение: первый месяц абонентская плата не взимается, следующие 3 месяца абонентская плата не взимается при соблюдении минимального остатка на каждый день 100 тыс. руб.
Время наших клиентов дорого и для нас, поэтому открытие расчетного счета при предоставлении полного пакета документов происходит день в день. Сейчас мы работаем над сервисом, который позволит клиентам открывать расчетный счет у себя на предприятии, не приезжая в банк. Для этого в офис предприятия приедет наш менеджер и оформит все необходимые документы.
В «Акцепте» помимо стандартного расчетного счета можно открыть и спецсчет. Например, мы оказываем услуги по обслуживанию счетов банковских платежных агентов, которые принимают платежи от населения как в свою пользу, так и в пользу других поставщиков услуг по системе «Город» и другим системам по приему платежей. В настоящее время банк работает с крупными управляющими компаниями Новосибирска, с ТСЖ. Мы обеспечиваем им комплекс услуг, включая инкассацию.
Важный параметр выбора банка – скорость расчетов. В банке «Акцепт» зачисление и отправка денежных средств происходят в режиме реального времени, платежи проводятся до 19 часов в рублях, в иностранной валюте – до 17 часов, время проведения внутрибанковских операций по интернет-банку неограниченно, т. к. им можно пользоваться 24 часа в сутки. Сегодня уже никому не нужно объяснять преимущества дистанционных банковских технологий, подавляющее большинство клиентов банков используют их в своей повседневной работе. В банке 93 % оборота безналичных операций совершается по системам ДБО.
Интернет-банк делает удобным и заключение зарплатного проекта с банком «Акцепт». Этому способствует интеграция с программой «1С», которая позволяет отправлять в банк платежи и реестры на зачисление зарплаты сразу из модуля «1С». Зарплата зачисляется в течение часа, причем время зачисления денег на счета сотрудников может установить сам клиент.
Кассовые операции особенное важны для предприятий, имеющих дело с большим количеством наличных денег. И здесь в помощь – широкая инфраструктура банка «Акцепт» – сеть офисов и зон обслуживания 24/7. Использование экспресс-карт позволяет сдавать наличность и оперативно зачислять деньги на счет в устройствах по приему денег независимо от времени работы банка. Крупные предприятия для этого могут воспользоваться услугами собственной службы инкассации банка.
Стоимость обслуживания – один из самых важных параметров при выборе банка. В первую очередь всех интересует стоимость отправления переводов. В настоящее время в банке «Акцепт» стоимость перевода денежных средств по системам удаленного доступа значительно дешевле, нежели на бумажных носителях. Комиссия за внутрибанковский перевод по интернет-банку вообще отсутствует, на остальные переводы для всех категорий клиентов установлены лояльные тарифы, фиксированные в любое время суток.
Банк «Акцепт» всегда отличался сбалансированной тарифной политикой. Мы не взимаем комиссий, которые есть во многих банках. У нас можно без комиссии сдавать выручку в любом офисе банка, а не только в том, где открыт счет. Также нет комиссии за проведение платежей под поступления текущего дня, нет платы за внутридневной овердрафт. Если у предприятия в течение какого-то месяца нет оборотов, то абонентская плата не взимается.
Для групп компаний мы готовы рассматривать особые условия обслуживания, устанавливать индивидуальные тарифы.
При выборе банка нужно обратить внимание и на сервисные услуги. Банк «Акцепт» предлагает ряд услуг, которые делают расчетно-кассовое обслуживание еще комфортнее. В первую очередь нужно отметить систему персональных менеджеров, которая позволяет клиенту решать все вопросы в режиме одного окна: от управления средствами предприятия до кредитования и валютного обслуживания. На сайте банка для удобства и экономии времени клиентов организована предварительная запись на посещение офиса.
Важным для клиента является сервис «Онлайн-контроль». Он обеспечивает безопасность дистанционного обслуживания за счет применения смс-паролей на вход в систему, уведомления об отправке платежей и возможности ограничить вход в «Интернет-банк» с конкретных IP-адресов.
И наконец, при выборе банка предпринимателю важно оценить, может ли он получить в банке весь комплекс банковских услуг, которые нужны его предприятию. Специалисты «Акцепта» учитывают специфику каждой сферы бизнеса, и для каждого предприятия у нас есть свое предложение. Ресурсоизбыточным компаниям мы готовы предложить хорошие условия краткосрочного и долгосрочного размещения средств; экспортерам/импортерам – комплексное обслуживание внешнеэкономической деятельности, самостоятельный выход на Московскую биржу для покупки/продажи валюты через систему QUIK; другим – зарплатные проекты, разнообразные кредитные программы.
В настоящее время банк предлагает кредитные программы с обеспечением по хорошим рыночным условиям.
В январе 2016 года портал Banki.ru провел исследование современного состояния кредитования бизнеса в России, в ходе которого оценил, насколько сейчас доступны инвестиционные кредиты. Первое место разделили программы «Развитие» банка «Акцепт» и «Долгосрочный» банка «Союз».
Когда будете выбирать банк, чтобы доверить ему свое дело, приходите в «Акцепт». Просто поговорим, все расскажем, и вы примете правильное решение.
Банк «Акцепт». Телефон контакт-центра 8-800-100-2737,
* АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.
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