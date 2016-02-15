7 признаков хорошего банка для открытия расчетного счета

Важный параметр выбора банка – скорость расчетов. В банке «Акцепт» зачисление и отправка денежных средств происходят в режиме реального времени, платежи проводятся до 19 часов в рублях, в иностранной валюте – до 17 часов, время проведения внутрибанковских операций по интернет-банку неограниченно, т. к. им можно пользоваться 24 часа в сутки. Сегодня уже никому не нужно объяснять преимущества дистанционных банковских технологий, подавляющее большинство клиентов банков используют их в своей повседневной работе. В банке 93 % оборота безналичных операций совершается по системам ДБО.

Интернет-банк делает удобным и заключение зарплатного проекта с банком «Акцепт». Этому способствует интеграция с программой «1С», которая позволяет отправлять в банк платежи и реестры на зачисление зарплаты сразу из модуля «1С». Зарплата зачисляется в течение часа, причем время зачисления денег на счета сотрудников может установить сам клиент.