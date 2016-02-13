В Омске пропадают люди: уже 5 дней не могут найти девушку



Еще один пропавший – мужчина, проживающий в Кировском округе. Воронов Александр Николаевич, 1959 г.р., ушел из дома по улице Ватутина 3 февраля 2016 года и пока не найден. Последний раз омича видели в районе поселка Дружино.