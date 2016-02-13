В Омске пропадают люди: уже 5 дней не могут найти девушку

Сотрудники омского УМВД разыскивают без вести пропавших людей:
Кузьминова Дарья Анатольевна, 1990 г.р., 8 февраля 2016 года ушла из дома по улице 11-я Северная (Центральный округ) и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
На вид девушке 25 лет, рост около 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые средней длины. На ней был пуховик черного цвета до колен с большим воротником, темно-синие джинсы и уги черного цвета.
Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят звонить по телефонам 79-35-03 или 02.
Еще один пропавший – мужчина, проживающий в Кировском округе. Воронов Александр Николаевич, 1959 г.р., ушел из дома по улице Ватутина 3 февраля 2016 года и пока не найден. Последний раз омича видели в районе поселка Дружино.
На вид мужчине 40-45 лет, телосложение плотное, голубые глаза, прямые рыжие волосы. Был одет в короткую кожаную коричневую куртку, коричневую шапку ушанку с козырьком, темно-серые брюки, ботинки темно-коричневого цвета.
Располагающих информацией о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам 79-38-02 или 02.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области