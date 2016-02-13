Девушка показала тело, прикрыв интимные места пеной для бритья 18+

23-летняя датская модель Нина Агдал (Nina Agdal) показала безупречную фигуру, представ перед объективом фотографа, прикрыв интимные места пеной для бритья.
Эффектное бикини на теле модели появилось неслучайно. Это было частью рекламной компании известного бренда для публикации в журнале «Sports Illustrated».
Идея «прикрывать» грудь и «другие прелести» чем-то белым и взбитым не нова. «The Daily Mail» припоминает
Недавно еще одна «звезда, модель, актриса» и боец смешанных единоборств Ронда Роузи (Ronda Rousey) предстала на страницах «Sports Illustrated» в еще одном необычном бикини. Художники