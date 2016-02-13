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Девушка показала тело, прикрыв интимные места пеной для бритья 18+

13 февраля 2016, 07:59
Оригинальные фото.

23-летняя датская модель Нина Агдал (Nina Agdal) показала безупречную фигуру, представ перед объективом фотографа, прикрыв интимные места пеной для бритья.


Эффектное бикини на теле модели появилось неслучайно. Это было частью рекламной компании известного бренда для публикации в журнале «Sports Illustrated».


Идея «прикрывать» грудь и «другие прелести» чем-то белым и взбитым не нова. «The Daily Mail» припоминает фильм 1998 года «Студенческая команда» (в котором, к слову, снялись Джон Войт и Пол Уокер), где по сюжету главная героиня соблазняет футболиста, представ перед ним в «наряде», состоящем из взбитых сливок и вишенок.


Недавно еще одна «звезда, модель, актриса» и боец смешанных единоборств Ронда Роузи (Ronda Rousey) предстала на страницах «Sports Illustrated» в еще одном необычном бикини. Художники просто нарисовали его на обнаженном теле. Это становится модным?



#Новости#Афиша#Кино#Мода#18+#Главное#Общество
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