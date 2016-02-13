Девушка показала тело, прикрыв интимные места пеной для бритья 18+



Идея «прикрывать» грудь и «другие прелести» чем-то белым и взбитым не нова. «The Daily Mail» припоминает фильм 1998 года «Студенческая команда» (в котором, к слову, снялись Джон Войт и Пол Уокер), где по сюжету главная героиня соблазняет футболиста, представ перед ним в «наряде», состоящем из взбитых сливок и вишенок.