В Омске откроются восемь новых детских садов

В Омске продолжается активная работа по созданию новых мест в дошкольных учреждениях. По поручению мэра Вячеслава Двораковского в 2016 году планируется строительство и ввод в эксплуатацию детских садов в микрорайоне «Рябиновка» и по улице Завертяева. Вдобавок появится новый образовательный комплекс улице Мельничной, включающий в себя здание школы на 550 мест, физкультурно-оздоровительный центр и детский сад на 80 мест, сообщила пресс-служба мэрии Омска.