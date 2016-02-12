Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске откроются восемь новых детских садов

12 февраля 2016, 19:15
Поручение Двораковского.

В Омске продолжается активная работа по созданию новых мест в дошкольных учреждениях. По поручению мэра Вячеслава Двораковского в 2016 году планируется строительство и ввод в эксплуатацию детских садов в микрорайоне «Рябиновка» и по улице Завертяева. Вдобавок появится новый образовательный комплекс улице Мельничной, включающий в себя здание школы на 550 мест, физкультурно-оздоровительный центр и детский сад на 80 мест, сообщила пресс-служба мэрии Омска.

Также готовится проектная документация по строительству учреждений на улицах 1-я Станционная, Лисицкого, в микрорайоне «Биофабрика» и на территории средней школы № 138. За счет привлечения частных инвестиций возведут два детских сада на улице 12 Декабря и в квартале жилой застройки в районе улиц Орджоникидзе и 24-я Северной.


Фото: иллюстрация

#Новости#Недвижимость#Главное#Город
Подпишитесь
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20