Распродажа! Билеты в лето от «Уральских авиалиний»



Из Омска можно совершить выгодное путешествие по городам юга России: Анапе, Геленджику, Симферополю, Сочи и т. д., странам СНГ или дальнего зарубежья благодаря удобным стыковочным рейсам в Москве. Аэропорт Домодедово – один из базовых для авиакомпании, на него приходится более 30 % всех рейсов «Уральских авиалиний».