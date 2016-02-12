Распродажа! Билеты в лето от «Уральских авиалиний»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о распродаже билетов на летние каникулы. Скидка до 30 %.
С 5 по 21 февраля действуют специальные выгодные цены на авиабилеты по всем популярным в сезон отпусков регулярным направлениям авиакомпании. Совершить перелет по билетам, участвующим в распродаже, возможно с 15 мая по 25 октября 2016 года.
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Из Омска можно совершить выгодное путешествие по городам юга России: Анапе, Геленджику, Симферополю, Сочи и т. д., странам СНГ или дальнего зарубежья благодаря удобным стыковочным рейсам в Москве. Аэропорт Домодедово – один из базовых для авиакомпании, на него приходится более 30 % всех рейсов «Уральских авиалиний».
Справка:
Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в топ-5 ведущих российских авиакомпаний по объему перевезенных пассажиров. По итогам 2015 года услугами авиакомпании воспользовались больше 5,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. По данным Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация), в декабре 2015 года регулярность выполнения рейсов авиакомпании составила 96,86 %. Парк воздушных судов «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 35 авиалайнеров (19 А320, 10 А321 и 6 А319).
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