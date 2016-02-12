Полина Гагарина научит сибиряков основам вокала

После уроков ребятам предлагается выполнить творческое задание от профессионального наставника – самостоятельную творческую работу необходимо загрузить в один из творческих конкурсов на сайте проекта. Профессиональное жюри Фонда К. С. Станиславского в конце учебного года выберет семь победителей – авторов лучших работ по каждому направлению. Они отправятся в Москву, где смогут вживую пообщаться с мастерами, в том числе с Полиной Гагариной, задать вопросы и получить профессиональные советы. Один из семи победителей, который будет выбран по итогам офлайн-мастер-класса, станет обладателем специального приза Фонда К. С. Станиславского «Дебютант» и получит уникальную рекомендацию от Фонда К. С. Станиславского для поступления в один из ведущих театральных вузов страны. Оплата обучения будет осуществляться по гранту от компании МТС.