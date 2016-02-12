Полина Гагарина научит сибиряков основам вокала

«Сибирь, РФ – МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о присоединении к творческому благотворительному проекту «Поколение М» певицы, композитора и актрисы Полины Гагариной. На сайте проекта
Полина Гагарина в своих
«Для меня участие в «Поколение М» – большая ответственность. Проект отвечает на очень многие вопросы нашего времени. Во-первых, это помощь больным детям, во-вторых – поиск талантливых ребят по всей России. Ведь у многих способных детей нет возможностей быть услышанными и замеченными, нет веры в то, что у них все получится. И, разумеется, проект полезен родителям: очень ценно, что дети проводят время в Интернете с пользой. Будет замечательно, если все больше ребят будут смотреть наши мастер-классы вместо пустого препровождения в социальных сетях или играх», – рассказала ведущая мастер-классов по вокалу творческого благотворительного проекта «Поколение М» Полина Гагарина.
Для начинающих исполнителей, актеров, художников, поэтов, музыкантов, кинематографистов, фотографов и танцоров на онлайн-площадке благотворительного проекта «Поколение М» собрана уникальная коллекция из более чем 40 мастер-классов по разным направлениям творчества. Для ребят старшего возрастного сегмента подготовлены видеоуроки от Фонда К. С. Станиславского. Кроме Полины Гагариной их ведущими являются актриса Мария Смольникова (грим), заслуженный артист России Игорь Гордин (актерское мастерство), заслуженная артистка России Марина Брусникина (инсценировка), российский художник Юрий Хариков (сценография), композитор Александр Бакши (музыкальная композиция), педагог ГИТИСа Татьяна Устинова (театральный костюм).
После уроков ребятам предлагается выполнить творческое задание от профессионального наставника – самостоятельную творческую работу необходимо загрузить в один из творческих конкурсов на сайте проекта. Профессиональное жюри Фонда К. С. Станиславского в конце учебного года выберет семь победителей – авторов лучших работ по каждому направлению. Они отправятся в Москву, где смогут вживую пообщаться с мастерами, в том числе с Полиной Гагариной, задать вопросы и получить профессиональные советы. Один из семи победителей, который будет выбран по итогам офлайн-мастер-класса, станет обладателем специального приза Фонда К. С. Станиславского «Дебютант» и получит уникальную рекомендацию от Фонда К. С. Станиславского для поступления в один из ведущих театральных вузов страны. Оплата обучения будет осуществляться по гранту от компании МТС.
О Полине Гагариной
Полина Гагарина — певица, актриса, телеведущая, композитор, неоднократная обладательница премии «Золотой граммофон». В ее арсенале звания «Лучшая исполнительница», «Певица года», «Прорыв года» и множество других музыкальных наград. На конкурсе «Евровидение-2015» Полина выступила с композицией A Million Voices («Миллион голосов») и заняла 2-е место. В сентябре 2015 года стала наставницей 4-го сезона телепроекта «Голос». Признана «Женщиной года» по версии журналов GQ и Glamour.
О проекте «Поколение М»
Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» реализуется компанией МТС и ее партнерами и объединяет в себе идею развития творческих способностей ребят и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.
Виртуальная творческая площадка проекта – интернет-портал
Проект «Поколение М»:
- лауреат премии Станиславского за 2014 год за развитие талантов детей в регионах России, срочную и деятельную помощь тяжелобольным детям;
- финалист главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards 2015;
- победитель в номинации «Геймификация и онлайн-конкурсы» в конкурсе In2 SABRE Awards 2015;
- лауреат премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» в 2015 году;
- обладатель награды «Лидеры корпоративной благотворительности 2015» за творческий подход к благотворительности.
* ПАО «МТС» является ведущим телекоммуникационным оператором в России. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Узбекистане, Туркменистане и на Украине; в стандарте UMTS – во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 – на Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированного ШПД, платного ТВ, телефонии – количество абонентов фиксированной связи составляет 8,8 миллиона абонентов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru
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