Омским учащимся продлили гриппозные каникулы

Департамент образования омской мэрии принял решение продлить карантин в общеобразовательных учреждениях города до 15 февраля включительно.
Продление приостановки учебного и воспитательного процесса произошла на основании письма Министерства образования областного правительства, сообщает пресс-служба мэрии.
Всего карантин длится в Омске, начиная с 30 января 2016 года. Учеба школьников организована дистанционно. Уточняется, что сроки начала, а также продолжительность, весенних и летних каникул корректировке подвергаться не будут. Учителям предложили скорректировать планы по урокам с учетов введения карантина.
В период без занятий в школах мэрия советует родителям ограничить пребывание детей в местах массового скопления народа. В карантин посещать театры, киноцентры, музеи или магазины опасно для здоровья.
Пресс-центр омского Роспотребнадзора ранее опубликовал информацию, из которой следует, что общее количество зарегистрированных случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории нашего региона в целом начало снижаться, но эпидпорог всё так же превышен.
С 01.02.2016 по 07.02.2016 зарегистрировано 21063 случая заболеваний. Показатели превышения эпидемического порога
Напомним, к 8 февраля эпидемия в регионе достигла таких размахов, что губернатор Назаров принял решение рекомендовать ректорам омских вузов ввести