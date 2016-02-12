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Омским учащимся продлили гриппозные каникулы

12 февраля 2016, 16:07
Эпидемия продолжается.

Департамент образования омской мэрии принял решение продлить карантин в общеобразовательных учреждениях города до 15 февраля включительно.

Продление приостановки учебного и воспитательного процесса произошла на основании письма Министерства образования областного правительства, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего карантин длится в Омске, начиная с 30 января 2016 года. Учеба школьников организована дистанционно. Уточняется, что сроки начала, а также продолжительность, весенних и летних каникул корректировке подвергаться не будут. Учителям предложили скорректировать планы по урокам с учетов введения карантина.

В период без занятий в школах мэрия советует родителям ограничить пребывание детей в местах массового скопления народа. В карантин посещать театры, киноцентры, музеи или магазины опасно для здоровья.

Пресс-центр омского Роспотребнадзора ранее опубликовал информацию, из которой следует, что общее количество зарегистрированных случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории нашего региона в целом начало снижаться, но эпидпорог всё так же превышен.

С 01.02.2016 по 07.02.2016 зарегистрировано 21063 случая заболеваний. Показатели превышения эпидемического порога по ОРВИ и гриппу за неделю в области составили 40,1%, по Омску – 59,6%. Напомним, за предыдущую неделю, с 25 по 31 января, показатели превышения эпидпорога были в целом в среднем около 63%.

Напомним, к 8 февраля эпидемия в регионе достигла таких размахов, что губернатор Назаров принял решение рекомендовать ректорам омских вузов ввести превентивный карантин.

#Новости#Здоровье#Город#Общество
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