Омским учащимся продлили гриппозные каникулы

Продление приостановки учебного и воспитательного процесса произошла на основании письма Министерства образования областного правительства, сообщает пресс-служба мэрии.



Всего карантин длится в Омске, начиная с 30 января 2016 года. Учеба школьников организована дистанционно. Уточняется, что сроки начала, а также продолжительность, весенних и летних каникул корректировке подвергаться не будут. Учителям предложили скорректировать планы по урокам с учетов введения карантина.