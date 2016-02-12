Нефть обновила 12-летний минимум. Евро под 90 рублей, доллар – под 80

При открытии новой сессии на Московской бирже было зафиксировано укрепление российской валюты к евро и к доллару, произошло это на фоне роста нефтяных котировок. Тем не менее, евро по-прежнему близок к отметке в 90 рублей, доллар – в 80.
Первые сделки по американской валюте проходили в диапазоне от 79,12 до 79,49 рубля, в среднем курс составил 79,33 рубля, что на 26 копеек ниже уровня закрытия предыдущей сессии на бирже.
Стоимость европейской валюты при открытии пятничных торгов в среднем составила 89,08 рубля, таким образом, евро упал на 60 копеек относительно отметки закрытия вчерашней сессии. Стоимость бивалютной корзины, снизившейся на 41 копейку, равна 83,98 рубля.
Таким образом, доллар к данному моменту оказался выше действующего официального курса на 22 копейки, евро – напротив, ниже на 26 копеек.
Отступление американской и европейской валют связывает с экспертами с восходящей коррекцией нефтяных цен. Стоимость апрельских фьючерсов элитной марки «черного золота» Brent выросла на 4% до 31,38 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures.
Накануне цена нефти сорта Brent опускалась ниже 30 долларов за баррель, сырье марки WTI и вовсе падала до минимального за 13 лет уровня в $26,05. Восстановление котировок «черного золота» происходит на фоне противоречивых сигналов, касательно ситуации с балансом спроса и предложения на нефтяном рынке. Росту стоимости отчасти способствовало заявление представителя ОАЭ, которые некоторыми участникам рынка были восприняты как намек на возможное начало скоординированных действий ОПЕК по снижению объемов добычи сырья.
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