Нефть обновила 12-летний минимум. Евро под 90 рублей, доллар – под 80

Накануне цена нефти сорта Brent опускалась ниже 30 долларов за баррель, сырье марки WTI и вовсе падала до минимального за 13 лет уровня в $26,05. Восстановление котировок «черного золота» происходит на фоне противоречивых сигналов, касательно ситуации с балансом спроса и предложения на нефтяном рынке. Росту стоимости отчасти способствовало заявление представителя ОАЭ, которые некоторыми участникам рынка были восприняты как намек на возможное начало скоординированных действий ОПЕК по снижению объемов добычи сырья.