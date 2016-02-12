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Морозы возвращаются в Омск: понижение температуры, холод

12 февраля 2016, 10:05
Погода на выходные.

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в данный момент за окном -7 градусов. Днем воздух прогреется до -6 градусов, а к вечеру температура снова начнет опускаться и составит -11 градусов. В большинстве районов области возможен снег.

Завтра, 13 февраля, погода существенно не изменится, местами возможны небольшие осадки. В день всех влюбленных, 14 февраля, омичей ждет умеренно-морозная погода без существенных осадков.

По данным Gismeteo, сегодня, 12 февраля, дневная температура в городе составит -4 градуса. В выходные метеоусловия особенно не изменятся, разве что в воскресение ожидается небольшое похолодание до -11 градусов.


Фото: иллюстрация

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