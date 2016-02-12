Морозы возвращаются в Омск: понижение температуры, холод

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в данный момент за окном -7 градусов. Днем воздух прогреется до -6 градусов, а к вечеру температура снова начнет опускаться и составит -11 градусов. В большинстве районов области возможен снег.