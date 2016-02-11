Знакомство с 2-мя девушками в клубе обошлось омичам в 10 тысяч рублей

Полицейские расследуют уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц». В правоохранительные органы обратился 28-летний гражданин с сообщением о краже имущества на сумму в 10 тысяч рублей. Во время беседы с потерпевшим выяснилось, что он и его друг познакомились с двумя девушками в ночном клубе и пригласили их к себе в гости на улицу Тарскую. Там молодые люди продолжили распитие спиртного. Мужчины уснули, а через день обнаружили пропажу сотовых телефонов.