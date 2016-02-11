Знакомство с 2-мя девушками в клубе обошлось омичам в 10 тысяч рублей

Полицейские расследуют уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц». В правоохранительные органы обратился 28-летний гражданин с сообщением о краже имущества на сумму в 10 тысяч рублей. Во время беседы с потерпевшим выяснилось, что он и его друг познакомились с двумя девушками в ночном клубе и пригласили их к себе в гости на улицу Тарскую. Там молодые люди продолжили распитие спиртного. Мужчины уснули, а через день обнаружили пропажу сотовых телефонов.
Заявитель описал одну из подозреваемых и назвал ее имя. Оперативники узнали в ней ранее неоднократно судимую 25-летнюю жительницу Центрального округа. Омичку задержали у нее дома. Затем в отделение доставили и вторую фигурантку.
Следователям подозреваемые рассказали, что в тот день решили продолжить отдых с другой компанией и покинули квартиру, прихватив с собой чужое имущество. Телефоны они сдали в ломбард, на вырученные деньги купили алкоголь. Один из сотовых удалось изъять, второй пока что разыскивают. За совершенное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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