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Женщина скончалась на дороге – на месте омская полиция и скорая

11 февраля 2016, 12:15
ДТП со смертельным исходом.

В Тарском районе Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Автомобиль допустил наезд на пешехода на проезжей части.

Сегодня, 11 февраля, примерно в 03:30 в дежурную часть Госавтоинспекции сообщили об автоаварии в городе Таре. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Предварительно установлено, что 25-летний водитель иномарки Toyota Camry сбил пешехода, двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части.

В результате ДТП 34-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. В данный момент проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины произошедшего.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#ДТП#Происшествия#Авто
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