Женщина скончалась на дороге – на месте омская полиция и скорая

Сегодня, 11 февраля, примерно в 03:30 в дежурную часть Госавтоинспекции сообщили об автоаварии в городе Таре. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Предварительно установлено, что 25-летний водитель иномарки Toyota Camry сбил пешехода, двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части.