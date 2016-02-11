В Омске пять врачей пойдут под суд после гибели молодых девушек

Врачи свою вину отрицали, поэтому правоохранители провели большую работу, в том числе две экспертизы были проведены в Санкт-Петербурге. По их результатам было установлено, что медики допустили ошибки в оказании помощи. Расследование на данный момент закончено. Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса о направлении его в суд для рассмотрения.