В Омске пять врачей пойдут под суд после гибели молодых девушек

В Омске перед судом предстанут пять врачей, которые обвиняются в халатности, ставшей одной из причин смерти двух беременных пациенток. Свою вину медики отрицают.
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей отделением патологии беременности БУЗОО «Родильный дом № 2» Светланы Чикишевой, заведующей акушерским отделением БУЗОО «Родильный дом № 2» Натальи Анисимовой, врача акушера-гинеколога БУЗОО «Родильный дом № 2» Оксаны Тищенко, бывшего врача акушера-гинеколога выездной бригады БУЗОО «Клинический родильный дом № 1» Валерия Чикишева и врача акушера-гинеколога БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 им. А. Н. Кабанова» Пелагеи Артеменковой. Фигуранты обвиняются по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».
По данным следствия, после некачественного и несвоевременного оказания медпомощи от осложнений скончались две молодые женщины. Одна – 25 мая 2014 года в одном из медицинских учреждений Омска, другая – 20 октября 2014 года в БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 им. А. Н. Кабанова. Рожденные дети остались в живых. Уголовные дела по фактам смерти потерпевших объединили в одно производство.
Врачи свою вину отрицали, поэтому правоохранители провели большую работу, в том числе две экспертизы были проведены в Санкт-Петербурге. По их результатам было установлено, что медики допустили ошибки в оказании помощи. Расследование на данный момент закончено. Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса о направлении его в суд для рассмотрения.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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