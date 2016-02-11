В интернет-магазине Tele2 омичам предложат выбрать «красивую пару»

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о запуске акции «Красивая пара». В интернет-магазине оператора омичи смогут приобрести необычный подарок ко Дню всех влюбленных – комплект из двух номеров, отличающихся всего одной цифрой.
Функционал, позволяющий быстро найти в интернет-магазине Tele2 парные номера, был запущена в декабре прошлого года. Для поиска достаточно указать желаемое количество номеров в комплекте. Интеллектуальная поисковая система интернет-магазина Tele2 предложит клиенту подходящие варианты. На сайте omsk.shop.tele2.ru доступен удобный фильтр, который позволяет найти номера в любом ценовом диапазоне.
Для заказа на сайте omsk.shop.tele2.ru сейчас доступно более 200 комплектов номеров со стоимостью 100 рублей за номер и 200 рублей за комплект.
При заказе SIM-карты в интернет-магазине оператора омичам предоставляется скидка 50 % на абонентскую плату за первый месяц пользования тарифным планом «Очень черный», который включает в себя 3 Гб Интернет-трафика, 500 минут местных звонков и Tele2 Россия, 500 SMS. Благодаря акции, стоимость пользования тарифным планом в первый месяц составит всего 124.5 рубля.
Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«В канун Дня всех влюблённых мы предлагаем абонентам сделать необычный подарок своим близким - запоминающийся и символичный комплект из двух номеров. В предпраздничной суете заказать понравившиеся номера в интернет-магазине Tele2 омичам станет еще проще: мы улучшили условия доставки, сократив её сроки до одного дня. Также для самовывоза доступны более 70 точек как в Омске, так и в районах Омской области.»
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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