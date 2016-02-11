Рост цен для бензина на 2 рубля, для дизеля – на 1. Пополнение бюджета

Правительственной комиссией по законопроектной деятельности был одобрен проект повышения ставок на дизельное топливо и бензин, сообщается на сайте правительства РФ.
Реализация этих мер обеспечит поступление в бюджет России дополнительных доходов в размере 89,3 миллиардов рублей. Законопроектом предполагается с 1 апреля текущего года повышение ставки акцизов на дизельное топливо на один рубль за литр, на бензин – на два рубля.
В опубликованном на сайте правительства РФ сообщении отмечается, что повышение акцизов планируется и на прямогонный бензин. Это позволит снизить нелегальное производство топлива, а также предотвратить создание схем, направленных на уклонение от уплаты акцизов от продажи дизеля под видом средних дистиллятов.
Данный законопроект, который будет рассмотрен на заседании правительства, подготовлен Минфином. Если он будет принят, то цена акциза на дизтопливо составит 5,29 тысячи за 1 тонну, бензин пятого класса – 10,13 тысяч рублей на 1 тонну. Ставка акциза на бензин, который ниже пятого класса, увеличится до 13,1 тысячи рублей.
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