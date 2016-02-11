Рост цен для бензина на 2 рубля, для дизеля – на 1. Пополнение бюджета

Данный законопроект, который будет рассмотрен на заседании правительства, подготовлен Минфином. Если он будет принят, то цена акциза на дизтопливо составит 5,29 тысячи за 1 тонну, бензин пятого класса – 10,13 тысяч рублей на 1 тонну. Ставка акциза на бензин, который ниже пятого класса, увеличится до 13,1 тысячи рублей.