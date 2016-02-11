Россиянам предложили брать еду в кредит

Отмечается, что клиенты чащи используют данную услугу для приобретения дорогих закусок и крепкого алкоголя. По заявлению начальника отдела маркетинга сети «ВЛ-Марк», подобные кредиты уже оформили около 80 тысяч человек, пик ожидаемо пришелся на новогодние праздники. Похожая система также действует в магазинах "Ашан".



Данная услуга является крайне актуальной с учетом последних данных, опубликованных Росстатом. Расходы россиян в 2015 году на 420 миллиардов рублей превысили доходы. Подобное произошло впервые за последние 18 лет, с 1998 года.