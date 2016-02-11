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Россиянам предложили брать еду в кредит

11 февраля 2016, 11:39
Выход из ситуации превышения расходов над доходами граждан.

Сеть супермаркетов из Владивостока «ВЛ-Марк» предложила клиентам приобретать продукты в кредит.

Суть данной финансовой системы заключается в том, что клиент может приобрести в супермаркете в кредит карту на условиях краткосрочного займа. Максимальная сумма кредита составляет 10 тысяч рублей. Стоимость карты зависит от процентной ставки, которая равна 3,4% или 5%, сообщает издание Reuters.

Отмечается, что клиенты чащи используют данную услугу для приобретения дорогих закусок и крепкого алкоголя. По заявлению начальника отдела маркетинга сети «ВЛ-Марк», подобные кредиты уже оформили около 80 тысяч человек, пик ожидаемо пришелся на новогодние праздники. Похожая система также действует в магазинах "Ашан".

Данная услуга является крайне актуальной с учетом последних данных, опубликованных Росстатом. Расходы россиян в 2015 году на 420 миллиардов рублей превысили доходы. Подобное произошло впервые за последние 18 лет, с 1998 года.

В 2015 году было зафиксировано самое значительное за последние три года снижение расходов на услуги и товары, показатель упал до 71,3%. Помимо этого, во второй половине прошлого года прекратился рост номинальных заработных план россиян, особенно заметной эта тенденция стала в бюджетном секторе.


Фото: иллюстрация

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