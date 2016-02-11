Ремонт омских магистралей – вдвое увеличен объем работ

По поручению Вячеслава Двораковского в текущем году вдвое увеличен объем ремонта дорог, в том числе планируется строительство новых пешеходных дорожек и тротуаров.
В 2016 году ощутимо увеличится объем ремонта магистралей общего пользования местного значения. Градоначальник поставил задачу провести необходимый ремонт на площади более 450 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба мэрии Омска.
Указанная цифра в два раза превышает прошлогоднюю. К тому же предусмотрено строительство 4,6 тысячи квадратных метров пешеходных дорожек и тротуаров. Для этого администрация города привлечет дополнительные финансовые ресурсы из федерального и областного бюджетов в рамках реализации госпрограмм по развитию дорожной сети.
Так, в этом году завершится крупный проект по строительству путепроводной развязки через железнодорожные пути в районе пересечения улиц 15-й Рабочей и Хабаровской. Возведение объекта приурочено к празднованию 300-летнего юбилея. Его стоимость превышает 710 миллионов рублей.