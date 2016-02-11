Ремонт омских магистралей – вдвое увеличен объем работ

Указанная цифра в два раза превышает прошлогоднюю. К тому же предусмотрено строительство 4,6 тысячи квадратных метров пешеходных дорожек и тротуаров. Для этого администрация города привлечет дополнительные финансовые ресурсы из федерального и областного бюджетов в рамках реализации госпрограмм по развитию дорожной сети.