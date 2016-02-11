Город55
ГлавноеВсе новости

Ремонт омских магистралей – вдвое увеличен объем работ

11 февраля 2016, 13:27
Поручение мэра.

По поручению Вячеслава Двораковского в текущем году вдвое увеличен объем ремонта дорог, в том числе планируется строительство новых пешеходных дорожек и тротуаров.

В 2016 году ощутимо увеличится объем ремонта магистралей общего пользования местного значения. Градоначальник поставил задачу провести необходимый ремонт на площади более 450 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба мэрии Омска.

Указанная цифра в два раза превышает прошлогоднюю. К тому же предусмотрено строительство 4,6 тысячи квадратных метров пешеходных дорожек и тротуаров. Для этого администрация города привлечет дополнительные финансовые ресурсы из федерального и областного бюджетов в рамках реализации госпрограмм по развитию дорожной сети.

Так, в этом году завершится крупный проект по строительству путепроводной развязки через железнодорожные пути в районе пересечения улиц 15-й Рабочей и Хабаровской. Возведение объекта приурочено к празднованию 300-летнего юбилея. Его стоимость превышает 710 миллионов рублей.

#Новости#Недвижимость#Главное#Город
Подпишитесь
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20