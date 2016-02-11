Омич громко матерился на улице – грозит 8 лет тюрьмы

В Омске в суд направили уголовное дело в отношении гражданина, пытавшегося дать взятку сотруднику полиции, после того, как его задержали на улице в состоянии алкогольного опьянения.
Заместитель прокурора Советского округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего А. Бочкарева. Он обвиняется по статье «Дача взятки должностному лицу» органами предварительного расследования.
В декабре 2015 года нетрезвый гражданин выражался грубой нецензурной бранью, находясь в общественном месте в окружении посторонних людей. В действиях мужчины содержались признаки административного правонарушения по статье «Мелкое хулиганство». Прибывшие на место правоохранители сопроводили горожанина в служебный автомобиль.
Чтобы избежать административной ответственности Бочкарев предложил, а затем положил на бортовой журнал между передними сиденьями служебного автомобиля одну тысячу рублей в качестве взятки. Полицейские от денег отказались, а вот хулигана задержали на месте преступления.
Свою вину омич признал. В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет либо штрафа в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки.
Напомним,
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация