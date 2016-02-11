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Омич громко матерился на улице – грозит 8 лет тюрьмы

11 февраля 2016, 11:02
Хулиганский поступок.

В Омске в суд направили уголовное дело в отношении гражданина, пытавшегося дать взятку сотруднику полиции, после того, как его задержали на улице в состоянии алкогольного опьянения.

Заместитель прокурора Советского округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего А. Бочкарева. Он обвиняется по статье «Дача взятки должностному лицу» органами предварительного расследования.

В декабре 2015 года нетрезвый гражданин выражался грубой нецензурной бранью, находясь в общественном месте в окружении посторонних людей. В действиях мужчины содержались признаки административного правонарушения по статье «Мелкое хулиганство». Прибывшие на место правоохранители сопроводили горожанина в служебный автомобиль.

Чтобы избежать административной ответственности Бочкарев предложил, а затем положил на бортовой журнал между передними сиденьями служебного автомобиля одну тысячу рублей в качестве взятки. Полицейские от денег отказались, а вот хулигана задержали на месте преступления.

Свою вину омич признал. В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет либо штрафа в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки.

Напомним, аналогичная ситуация произошла также перед Новым годом. Сотрудники ППС задержали мужчину за распитие пива на улице. Чтобы избежать административного штрафа он предложил полицейским две тысячи рублей.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

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