Омич громко матерился на улице – грозит 8 лет тюрьмы

Свою вину омич признал. В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет либо штрафа в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки.