Город55
ГлавноеВсе новости

Нефтяные цены рушатся. Минфин рассказал о девальвации рубля

11 февраля 2016, 14:03
Осложнение финансовой ситуации.

В ходе электронных торгов на Нью-Йоркской (NYMEX) и Лондонской (ICE) биржах произошло возобновление падения нефтяных цен.

Апрельские фьючерсы «черного золота» элитного сорта Brent на Лондонской бирже ICE Futures подешевели до 30,67 доллара за баррель, просев на 0,68%.

Падение фьючерсов сырья марки WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже упали до 26,98 доллара за баррель, подешевев на 1,71%.

Ранее в российских СМИ появлялась информация, согласно которой, правительством может быть заложен заведомо низкий курс российской национальной валюты для бюджетных расчетов, что могло бы в условиях низкой стоимости «черного золота» помочь в балансировке бюджета. Согласно подсчетам, данная мера за ослабления курса на 1 рубль увеличивала бы доход бюджета на 35-40 миллиардов рублей, сообщает RNS.

Данный сценарий целенаправленного ослабления рубля был опровергнут пресс-службой Министерства финансов РФ. Отмечается, что в настоящее время, напротив, идет работа по сокращению дефицита и бюджетной консолидации федерального бюджета. Подобные меры должны оказать укрепляющее воздействие на курс российской валюты.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Бизнес#Общество
Подпишитесь
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20