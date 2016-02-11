Нефтяные цены рушатся. Минфин рассказал о девальвации рубля

В ходе электронных торгов на Нью-Йоркской (NYMEX) и Лондонской (ICE) биржах произошло возобновление падения нефтяных цен.
Апрельские фьючерсы «черного золота» элитного сорта Brent на Лондонской бирже ICE Futures подешевели до 30,67 доллара за баррель, просев на 0,68%.
Падение фьючерсов сырья марки WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже упали до 26,98 доллара за баррель, подешевев на 1,71%.
Ранее в российских СМИ появлялась информация, согласно которой, правительством может быть заложен заведомо низкий курс российской национальной валюты для бюджетных расчетов, что могло бы в условиях низкой стоимости «черного золота» помочь в балансировке бюджета. Согласно подсчетам, данная мера за ослабления курса на 1 рубль увеличивала бы доход бюджета на 35-40 миллиардов рублей, сообщает
Данный сценарий целенаправленного ослабления рубля был опровергнут пресс-службой Министерства финансов РФ. Отмечается, что в настоящее время, напротив, идет работа по сокращению дефицита и бюджетной консолидации федерального бюджета. Подобные меры должны оказать укрепляющее воздействие на курс российской валюты.
Фото: иллюстрация