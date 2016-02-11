Нефтяные цены рушатся. Минфин рассказал о девальвации рубля

Ранее в российских СМИ появлялась информация, согласно которой, правительством может быть заложен заведомо низкий курс российской национальной валюты для бюджетных расчетов, что могло бы в условиях низкой стоимости «черного золота» помочь в балансировке бюджета. Согласно подсчетам, данная мера за ослабления курса на 1 рубль увеличивала бы доход бюджета на 35-40 миллиардов рублей, сообщает RNS .