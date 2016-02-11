Интернет под колпаком – в России сеть возьмут под госконтроль

Новый законопроект, призванный поставить в России интернет-трафик под контроль государства, подготовлен Минкомсвязи. Об этом сообщают «
Документ включает в себя блок поправок в законы РФ «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации». О существовании документа «Ведомостям» сообщил чиновник профильного министерства. О нем также известно и сотрудникам нескольких крупных операторов связи и интернет-компаний.
Речь идет о минимизации рисков для рунета при попытке отключить его от внешнего мира при чрезвычайных ситуациях. Это обсуждалось в правительстве осенью 2014 года.
В документе Минкомсвязи описываются несколько способов слежения за трафиком. Во-первых, это создание государственной системы мониторинга «использования ресурсов глобальной адресации и глобальных идентификаторов сети интернет (DNS и IP-адресов)». Она будет отслеживать работу отдельных элементов системы, а также собирать сведения для создания реестра адресов рунета. Пока государство не может понять, как он устроен из-за его запутанного структурирования.
Сейчас все маршруты трафика рунета строятся через голландскую компанию RIPE NCC, которая выдает операторам IP-адреса (уникальные адреса компьютеров в сети). И если вдруг кто-то извне отключит «голландцев», то рунет «ляжет минимум на сутки». Минкомсвязи предлагает создать резервную копию реестра IP-адресов для автоматической проверки наличия российских адресов в базе. Контроль на добровольной основе будут осуществлять сами операторы связи.
Подчеркивается, что новая система создается не для контроля за передаваемой информацией – это и так можно сделать сейчас через операторов связи.
Законопроект также предполагает введение механизма слежения за иностранными каналами связи и точками обмена. В настоящее время государство не знает, сколько в точности каналов связи пересекает границу. Среди них есть и серые каналы – им придется выйти из тени.
Как пояснили «Ведомостям» в компании «Inoventica», магистральные линии связи «переходят» границу России в 64 местах. Владельцы этих линий различные операторы связи, имеющие лицензию на данный вид деятельности. Здесь контроль, в том числе и со стороны спецслужб, осуществляется только на этапе строительства сетей. Но затем их могут продать уже неизвестной компании.
«Ведомости» также уточняют, что рынок магистральных сетей в РФ контролируется 10-тью операторами: «Ростелеком», «Мегафон», МТС, «Вымпелком», «Транстелеком» (ТТК), «Старт телеком», «Раском», Orange Business Services, RetnNet, TeliaSonera. Около 68 процентов отрасли находятся в ведении компаний «Ростелеком», ТТК и «Мегафон».
В целом операторы связи в России относятся с пониманием к инициативе Минкомсвязи. Вполне объяснимо, что государство хочет наблюдать за объемами маршрутизации трафика. Многие страны, включая США и Германию, стремятся замыкать движение трафика по своей территории, в том числе и из соображений экономической, информационной и национальной безопасности.