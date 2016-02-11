Интернет под колпаком – в России сеть возьмут под госконтроль

В документе Минкомсвязи описываются несколько способов слежения за трафиком. Во-первых, это создание государственной системы мониторинга «использования ресурсов глобальной адресации и глобальных идентификаторов сети интернет (DNS и IP-адресов)». Она будет отслеживать работу отдельных элементов системы, а также собирать сведения для создания реестра адресов рунета. Пока государство не может понять, как он устроен из-за его запутанного структурирования.