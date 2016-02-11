Беременная омичка погибла под завалами остановки – суд вынес приговор

Омский суд вынес приговор по делу о гибели беременной девушки во время сильного весеннего урагана в 2014 году. Тогда на потерпевшую упала ветхая конструкция остановочного павильона.
Фигурантом по делу стал бывший заместитель директора Управления дорожного хозяйства Омской области. В 2013 году гражданин подписал акт приемки дороги в селе Троицкое, на которой располагалась остановка.
Фигурант выступил с последним словом накануне. Он утверждает, что обслуживание объекта не входило в его обязанности. В итоге 55-летнего экс-чиновника оправдали за отсутствием состава преступления. Прокуратура же настаивала на наказании в виде лишения свободы сроком на 3 года и запрете занимать руководящие должности в течение 2 лет и 10 месяцев, передает
Напомним, в апреле 2014 года
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