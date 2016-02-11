Беременная омичка погибла под завалами остановки – суд вынес приговор

Фигурант выступил с последним словом накануне. Он утверждает, что обслуживание объекта не входило в его обязанности. В итоге 55-летнего экс-чиновника оправдали за отсутствием состава преступления. Прокуратура же настаивала на наказании в виде лишения свободы сроком на 3 года и запрете занимать руководящие должности в течение 2 лет и 10 месяцев, передает «12 Канал» .