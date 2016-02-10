В центре Омска на ходу загорелся троллейбус

Пожарные напоминают, как следует вести себя, если произошло возгорание в пассажирском транспорте: сообщить о пожаре по телефону «101» или «112» с мобильного телефона, покинуть салон, не создавая паники, не толкаться и не мешать пассажирам продвигаться к выходу, использовать аварийный выход при блокировке дверей (окно) – выдернуть шнур, выдавить стекло. Также следует помочь кондуктору и водителю в тушении огня.