В центре Омска на ходу загорелся троллейбус

В Центральном округе на улице Маяковского загорелся общественный транспорт прямо на ходу. Об этом сообщили накануне в пожарно-спасательную службу.
Водитель троллейбуса не растерялся и самостоятельно справился с возгоранием, потушив огонь порошковым огнетушителем до прибытия сотрудников МЧС. Своевременная реакция гражданина на происходящее позволила избежать серьезных последствий, крупных повреждений материальных ценностей.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что инцидент произошел в районе дома №46. Троллейбус следовал по рейсовому маршруту №3. В результате огнем была повреждена электропроводка, то есть произошло возгорание в кабине.
Пожарные напоминают, как следует вести себя, если произошло возгорание в пассажирском транспорте: сообщить о пожаре по телефону «101» или «112» с мобильного телефона, покинуть салон, не создавая паники, не толкаться и не мешать пассажирам продвигаться к выходу, использовать аварийный выход при блокировке дверей (окно) – выдернуть шнур, выдавить стекло. Также следует помочь кондуктору и водителю в тушении огня.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
Фото: 55.mchs.gov.ru