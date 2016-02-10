В Омске семьи с детьми будут получать больше денег

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для жителей, не подлежащих обязательному соцстрахованию, составило 3 тысячи 344,9 рублей по уходу за первым ребенком, 6 тысяч 689,8 рублей – за вторым и последующими детьми. На 1 февраля текущего года выплаты получают более 16 тысяч человек. Индексация пособий будет произведена согласно сведениям, имеющимся в МФЦ. Поэтому гражданам дополнительно обращаться в МФЦ не нужно.