В Омске семьи с детьми будут получать больше денег

С начала месяца в Омске выросли пособия семьям и детям, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, проиндексированы на 7%.
Размер единовременного пособия при рождении малыша теперь составляет 17 тысяч 839,5 рублей. В прошлом 2015 году эту выплату получили более 7 тысяч человек, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для жителей, не подлежащих обязательному соцстрахованию, составило 3 тысячи 344,9 рублей по уходу за первым ребенком, 6 тысяч 689,8 рублей – за вторым и последующими детьми. На 1 февраля текущего года выплаты получают более 16 тысяч человек. Индексация пособий будет произведена согласно сведениям, имеющимся в МФЦ. Поэтому гражданам дополнительно обращаться в МФЦ не нужно.
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