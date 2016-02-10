В Омске на день перекроют дороги и запретят парковку

23 февраля с 10:00 до 12:00 пройдет церемония возложения гирлянд и цветов к памятникам Д. М. Карбышеву и маршалу Г. К. Жукову, поэтому на улице М. Жукова перекроют движение на участке от пересечения с улицей 10 лет Октября до пересечения с улицей Лермонтова, сообщила пресс-служба мэрии Омска.