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В Омске на день перекроют дороги и запретят парковку

10 февраля 2016, 11:20
Ограничение движения.

В Омске ограничат движения транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. На нескольких улицах и площадях временно ограничат движение.

23 февраля с 10:00 до 12:00 пройдет церемония возложения гирлянд и цветов к памятникам Д. М. Карбышеву и маршалу Г. К. Жукову, поэтому на улице М. Жукова перекроют движение на участке от пересечения с улицей 10 лет Октября до пересечения с улицей Лермонтова, сообщила пресс-служба мэрии Омска.

Вдобавок в этот же день с 09:00 до 15:00 будет организовано торжественное построение войск Омского гарнизона. В связи с этим перекроют:

– улицу Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь;

– Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

– улицу Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;

– улицу Тарскую на участке от улицы Ленина до улицы Красина.

Парковку также ограничат в местах проведения торжеств. Водителям следует обращать внимание на временно установленные знаки и сигналы регулировщика, а участникам мероприятий – соблюдать меры личной безопасности.


Фото: иллюстрация

#Новости#Транспорт#Общество#Авто
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