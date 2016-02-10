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В Омске девушке не дали проникнуть на военный объект

10 февраля 2016, 14:48
Инцидент в учебном центре ВДВ.

Напомним, в день визита в Омск министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, в региональной прессе промелькнула информация об инциденте с участием «журналистки с фотоаппаратом». Сообщалось о «нападении» со стороны военных и «синяках».

Сегодня, 10 февраля, инцидент прокомментирован пресс-службой Центрального военного округа РФ: министерство обороны не нашло нарушений в действиях военных, «не допустивших корреспондента одного из омских интернет-порталов на территорию режимного объекта».

Гражданка была остановлена нарядом КПП в омском учебном центре Воздушно-десантных войск и сопровождена для разбирательства в связи с «проведением несанкционированной фотосъемки охраняемого объекта».


Минобороны уточняет, что девушка назвалась корреспондентом и сообщила, что прибыла для подготовки фотоматериалов о работе комиссии в воинской части. Но при этом обязательная заявка на аккредитацию изданием оформлена не была.

Когда военные выяснили все обстоятельства, девушке был разъяснен порядок работы представителей прессы в воинских частях, после чего корреспондента отпустили «с миром».

Глава пресс-службы Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин также заметил, что «не располагает никакими материалами по причинно-следственной связи «мелких синяков», фото которых опубликованы в некоторых региональных СМИ журналистом, и ее поездкой в учебный центр».

Определить «кто и на кого напал» пользователи сети Интернет могут самостоятельно, просмотрев ролик «с места событий»:


Верхнее фото: иллюстрация (mil.ru)

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