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Сокрушительное падение нефтяных цен до $20 за баррель

10 февраля 2016, 09:45
Обострение экономической ситуации.

Из-за повышенной волатильности, которая сохранится до достижения баланса между спросом и предложением на нефть, стоимость сырья может упасть ниже отметки в 20 долларов за баррель.

Переполнение нефтяных хранилищ может спровоцировать падение цен «черного золота» ниже уровня себестоимости, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова Джеффа Карри, главы экспертов сырьевых рынков Goldman Sachs.

Также изменили прогноз нефтяных цен и аналитики Morgan Stanley. Ранее они ожидали повышение стоимости сырья до 59 долларов за баррель, теперь ими предсказывается падение стоимости «черного золота» до $29 во второй половине текущего года.

В начале нынешнего месяца был опубликован бюллетень департамента прогнозирований и исследований ЦБ РФ, в котором отмечается, что нефтяные цены могут на продолжительный период времени задержаться в интервале от 20 до 40 долларов за баррель.

Ранее Игорем Шаталовым, начальником финансово-экономического департамента «Газпрома» сообщалось, что компания уже приступила к тестированию вариантов бюджета при падении стоимости «черного золота» до 20-25 долларов за баррель.

Согласно самому пессимистичному прогнозу, озвученному британским банком Standard Chartered, нефтяные цены могут и вовсе обрушиться до отметки в 10 долларов за баррель сырья.


Фото: иллюстрация

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