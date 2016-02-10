Samsung и LG отказываются от выпуска телевизоров

В свою очередь, план компании LG не предусматривает полного отказа от телевизоров, поддерживающих формат изображения 3D, планируется лишь сокращение их модельного ряда в два раза. Представители южнокорейского электрогиганта отметили, что на конец 2015 года доля телевизоров с поддержкой 3D составляла 40%, в 2016 году она составит 20%.