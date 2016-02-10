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Samsung и LG отказываются от выпуска телевизоров

10 февраля 2016, 11:51
Решение южнокорейских электрогигантов.

Сразу два южнокорейских гиганта решили отказаться от выпуска поддерживающих изображение в формате 3D телевизоров – Samsung и LG.

Причины, по которым электронные южнокорейские гиганты приняли такое решение, разняться. Компания Samsung прекратила заказывать активные 3D-очки у своих традиционных поставщиков. Отмечается, что произошло это из-за их высокой стоимости, сообщает корейское издание ETnews.

Представители компании Samsung отказались от комментариев, сославшись на мораторий, запрещающий распространять информацию о будущих продуктах компании.

В свою очередь, план компании LG не предусматривает полного отказа от телевизоров, поддерживающих формат изображения 3D, планируется лишь сокращение их модельного ряда в два раза. Представители южнокорейского электрогиганта отметили, что на конец 2015 года доля телевизоров с поддержкой 3D составляла 40%, в 2016 году она составит 20%.

Изданием ETnews отмечается, что снижение потребительского интереса к 3D-контенту вызвано появлением и распространением формата изображения 4K / Ultra HD, который вытесняет с рынка 3D.

Шансом для возвращения на рынок 3D будет являться появление технологии, которая позволит зрителю получить объёмное изображение без надевания очков или других приспособлений для просмотра.


Фото: иллюстрация

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