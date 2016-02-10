Россияне переходят на шестидневку – суббота объявлена рабочей

Напомним, кроме Дня защитника отечества длинные выходные в 2016 году ожидаются в марте - четыре дня подряд (5,6,7,8), в мае – две тройки (1,2,3 и 7,8,9), в июне – тройка (11,12,13) и в ноябре тоже тройка (4,5,6).