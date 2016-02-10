Россияне переходят на шестидневку – суббота объявлена рабочей

Начав год с 10-дневной серии новогодних праздников, россиян после пяти стандартных рабочих недель ожидает «праздничная», шестидневная.
В преддверии Дня защитника отечества рабочий день 22 февраля (понедельник) «переедет» на субботу 20 февраля, и, таким образом, нас ожидают «длинные» выходные с 21 по 23 февраля. Об этом напоминает Федеральная служба по труду и занятости.
Рабочая суббота также будет укороченной. Как предпраздничный день согласно ТК РФ он будет сокращен на 1 час.
Напомним, кроме Дня защитника отечества длинные выходные в 2016 году ожидаются в марте - четыре дня подряд (5,6,7,8), в мае – две тройки (1,2,3 и 7,8,9), в июне – тройка (11,12,13) и в ноябре тоже тройка (4,5,6).