Ревнивый омич зарезал молодую женщину, а после инсценировал ограбление

Накануне в поселке Волжском сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 1980 года рождения. Бывший муж потерпевшей искал с ней встреч. Они пересеклись недалеко от дома, где проживала пострадавшая. Мужчина убил ее ударом заранее припасенного ножа. Пытаясь скрыть преступление, злоумышленник инсценировал ограбление. Задержанный сам во всем признался и пояснил, что пошел на это из ревности. В настоящий момент гражданин находится в изоляторе временного содержания. В суд будет направлено ходатайство о заключении его под стражу.



Напомним, 8 февраля было совершено тяжкое преступление в Октябрьском округе . На улице было обнаружено тело 38-летней местной жительницы с телесными повреждениями несовместимыми с жизнью. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».