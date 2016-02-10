Ревнивый омич зарезал молодую женщину, а после инсценировал ограбление

В Омске правоохранители установили подозреваемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили 8 февраля на улице. Как следует из показаний задержанного, на убийство он пошел из ревности.
Работая на месте происшествия у одного из домов по улице 4-я Кордная, сотрудники полиции при квартирном обходе установили свидетелей. Жильцы рассказали о недавнем конфликте между мужчиной и женщиной и предоставили сведения для розыска.
Накануне в поселке Волжском сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 1980 года рождения. Бывший муж потерпевшей искал с ней встреч. Они пересеклись недалеко от дома, где проживала пострадавшая. Мужчина убил ее ударом заранее припасенного ножа. Пытаясь скрыть преступление, злоумышленник инсценировал ограбление. Задержанный сам во всем признался и пояснил, что пошел на это из ревности. В настоящий момент гражданин находится в изоляторе временного содержания. В суд будет направлено ходатайство о заключении его под стражу.
Напомним, 8 февраля было совершено
По материалам пресс-служб УМВД России по Омской области и СУ СК РФ по Омской области
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