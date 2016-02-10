Известная супермодель поделилась откровенными фото с поклонниками 18+

Для обложки французской версии журнала Vogue обнажилась 20-летняя американская супермодель Джиджи Хадид (Gigi Hadid). Снимок юная манекенщица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
На фотосессии модель Victoria’s Secret надела лишь золотые украшения и туфли на шпильке. В комментарии к выложенной в Instagram фотографии Хадид пояснила, что ней «в основном Chanel №5». В социальной сети на 20-летнюю манекенщицу подписаны более 13 миллионов пользователей. Снимок, сделанный для обложки журнала Vogue собрал более 721 тысяч «лайков».
Авторами фотосессии был известный дуэт фотографов – Маркус Пигготт и Мерт Алас. Они уже и раньше работали с Джиджи Хадид, но последняя работа является самой откровенной.
Джиджи Хадид в декабре прошлого года приняла участие в юбилейном 20-м показе Victoria’s Secret, который прошел в Нью-Йорке в отеле «Плаза». В шоу также приняли участие Селена Гомес, Рианна и Абель Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weekend.
Фото: instagram.com/gigihadid