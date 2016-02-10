Известная супермодель поделилась откровенными фото с поклонниками 18+

На фотосессии модель Victoria’s Secret надела лишь золотые украшения и туфли на шпильке. В комментарии к выложенной в Instagram фотографии Хадид пояснила, что ней «в основном Chanel №5». В социальной сети на 20-летнюю манекенщицу подписаны более 13 миллионов пользователей. Снимок, сделанный для обложки журнала Vogue собрал более 721 тысяч «лайков».