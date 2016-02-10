Евро взлетел выше 90 рублей, российская валюта рухнула

Ранее был опубликован ежемесячный доклад Международного энергетического агентства, в котором отмечается сохранение тенденции роста запасов нефти, что может стать долгосрочным трендом. На текущий момент превышение предложения над спросом оказалось даже выше ожиданий. Переизбыток на рынке сырья провоцирует снижение его стоимости, что в свою очередь негативно влияет на позиции рубля.