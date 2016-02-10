Евро взлетел выше 90 рублей, российская валюта рухнула

Накануне в ходе торгов на Московской бирже европейская валюта пробила психологически значимый рубеж в 90 рублей. Максимальный рост евро с начала торговой сессии составлял 2,42 рубля.
В последний раз европейская валюта стоила дороже 90 рублей 20 января, до этого столь высокая цена была зафиксирована в декабре 2014 года. Тем временем американской валютой, подорожавшей на 1,16 рубля, была покорена отметка в 79,6 рубля.
Укрепление иностранных валют и падение рубля происходит на фоне снижающихся нефтяных цен. Накануне стоимость апрельских фьючерсов «черного золота» сорта Brent упала до 30,31 доллара за баррель, снизившись на 8,43%. Сырье марки WTI опустилось в ходе торгов на 2,56% до $28,93.
Ранее был опубликован ежемесячный доклад Международного энергетического агентства, в котором отмечается сохранение тенденции роста запасов нефти, что может стать долгосрочным трендом. На текущий момент превышение предложения над спросом оказалось даже выше ожиданий. Переизбыток на рынке сырья провоцирует снижение его стоимости, что в свою очередь негативно влияет на позиции рубля.
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