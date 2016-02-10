Денег на всё не хватит: в российском правительстве думают что делать

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев сделал несколько заявлений на совещании по социально-экономическим вопросам. Разговор коснулся антикризисного плана, включающего в себя два блока – оперативную часть, и перспективную – в этой части предусмотрены меры «на будущее». Об этом пишет RNS .