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Денег на всё не хватит: в российском правительстве думают что делать

10 февраля 2016, 18:24
Аккуратность в тратах.

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев сделал несколько заявлений на совещании по социально-экономическим вопросам. Разговор коснулся антикризисного плана, включающего в себя два блока – оперативную часть, и перспективную – в этой части предусмотрены меры «на будущее». Об этом пишет RNS.

По словам Медведева, необходимо быть осторожными в тратах – на всё денег может не хватить.

«Смысл в том, чтобы был набор оперативных мер и среднесрочных мер», — сказал глава правительства.

Кроме поддержки автопрома, легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства и транспортного машиностроения, запланировано финансирование и других направлений экономики.

Не забыты и меры социальной поддержки – по этому направлению вопросы с финансированием еще находятся в процессе обсуждения.

В первый «оперативный» блок мер входит поддержка российских регионов и моногородов, а также же отдельных отраслей.

Траты необходимо планировать предельно аккуратно: «Денег на все направления нам просто может не хватить, и это нужно понимать. Нам надо принять исключительно выверенные решения», - заявил премьер.

В плане социальной поддержки в правительстве идет обсуждение идеи ежемесячных денежных выплат из средств материнского капитала, а также вопросы поддержки лекарственного обеспечения нуждающихся.

Второй блок антикризисного плана «на перспективу» - меры стратегического характера, касающиеся устойчивого развития страны в будущем.

«Далеко не под все эти меры мы сейчас, скажем прямо, представляем источники. Это вопрос, который требует отдельного прояснения и некоторых изменений в экономике. Это абсолютно очевидно», - уточнил Медведев.

Здесь речь идет и об инфраструктурных изменениях, и об идеологических. В частности о бизнесе – кроме упорядочения проверок, правительство обсуждает также помощь малому и среднему бизнесу, а также вопросы улучшения инвестиционного климата.

Необходимы серьезные решения и в плане стимулирования несырьевого экспорта и развития перспективных технологий.

Совещание в правительстве в целом касается стабильного социально-экономического развития России в 2016 году. Кроме членов правительства на мероприятии присутствуют глава Центробанка Набиуллина, некоторые члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, а также ряд руководителей регионов.

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