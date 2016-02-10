Город55
ГлавноеВсе новости

Авария в центре Омска – проезжая часть оказалась под водой

10 февраля 2016, 15:19
Мощный потоп.

Еще одна коммунальная авария произошла сегодня, 10 февраля, в Центральном округе на улице Декабристов. Вода затопила проезжую часть на улицах Ермака и Степной.

На указанном участке прорвало трубу холодного водоснабжения. Специалисты обещают отремонтировать все к вечеру. В жилых домах, расположенных по близости, пока что пришлось отключить воду, передает «12 канал».

Напомним, вчера аналогичная авария произошло на улице Учебной. Из-за большого количества воды на парковке автомобили буксовали на месте, некоторые машины пришлось вытягивать при помощи троса.



Добавим, что сегодня до 22:00 проводится ремонт водопровода на улице Тарской. В связи с этим без холодной воды остались следующие абоненты: ул. Тарская-5-й Армии (ВРК), ул. 1-я Северная 61, 65, 59, 57, 59 а, 51, 51 а (частный сектор), ул. Тарская 95,97,116,138 (частный сектор), ул. Тарская - 3-я Северная (ВРК), ул. 4-я Северная, 110, 102, 104, 104к1, 81, 95, 99 (частный сектор), ул. Орджоникидзе, 120 (адм. здание), ул. 4-я Северная между ул. Тарской и ул. Орджоникидзе (ВРК), ул. 5-я Северная, 82, 94, 96, 96 а, 91 а, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111 (частный сектор), ул. Тарская - 6-я Северная (ВРК), ул. 6-я Северная, 122, 124, 126, 126 а, передает пресс-служба «ОмскВодоканала».


Фото: gtrk-omsk.ru

#Новости#ЖКХ#Недвижимость#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20