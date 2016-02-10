Авария в центре Омска – проезжая часть оказалась под водой





Добавим, что сегодня до 22:00 проводится ремонт водопровода на улице Тарской. В связи с этим без холодной воды остались следующие абоненты: ул. Тарская-5-й Армии (ВРК), ул. 1-я Северная 61, 65, 59, 57, 59 а, 51, 51 а (частный сектор), ул. Тарская 95,97,116,138 (частный сектор), ул. Тарская - 3-я Северная (ВРК), ул. 4-я Северная, 110, 102, 104, 104к1, 81, 95, 99 (частный сектор), ул. Орджоникидзе, 120 (адм. здание), ул. 4-я Северная между ул. Тарской и ул. Орджоникидзе (ВРК), ул. 5-я Северная, 82, 94, 96, 96 а, 91 а, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111 (частный сектор), ул. Тарская - 6-я Северная (ВРК), ул. 6-я Северная, 122, 124, 126, 126 а, передает пресс-служба «ОмскВодоканала».