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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка, имеющего филиалы в Омске

9 февраля 2016, 10:39
Из-за неспособности выполнять денежные обязательства.

Накануне ЦБ РФ была отозвана лицензия у московского «Альта Банка», филиалы которого есть в городе Омске.

Отныне финансово-кредитная организация лишена возможности осуществлять банковские операции. На сайте регулятора отмечается, что данное решение принято из-за неисполнения нормативных актов ЦБ РФ и регулирующих финансовую деятельность федеральных законов. Помимо этого, сообщается о неспособности «Альта Банка» удовлетворить по денежным обязательствам требования кредиторов.

Собственники и руководители не предприняли мер по нормализации деятельности «Альта Банка». Согласно отчетности, кредитная организация занимала 186 позицию в российской банковской системе по величине активов.

В нынешнем году «Альта Банк» стал уже 10 финансово-кредитной организацией, у которой ЦБ РФ была отозвана лицензия.

Стоит напомнить, что ранее, 21 января, лишились лицензий другие два банка сфилиалами в Омске – «Мираф-банк» и «Внешпробанк».


Фото: иллюстрация

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