Обвал российской валюты. Доллар под 80 рублей, евро – под 90

Согласно обновленному прогнозу крупного американского холдинга Morgan Stanley, в дальнейшем рубль продолжит следование за динамикой нефтяных цен, помогая российской экономике в адаптации. Но девальвация валюты РФ будет разгонять инфляцию, что сузит Банку России пространство для сужения ключевой ставки.