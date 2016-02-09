Обвал российской валюты. Доллар под 80 рублей, евро – под 90

На открытии торгов на Московской бирже американская валюта продолжает укреплять позиции, стремительно приближаясь к 80 рублям, евро – к 90.
Растущий доллар преодолел отметку в 79 рублей, достигнув уровня 79,279 рубля. Таким образом, американская валюта превысила показатель предыдущего закрытия торговой сессии на 73,5 копейки.
Европейская валюта в ходе торгов на Московской бирже достигла отметки 88,802 рубля, подорожав закрытия вчерашней сессии на 89,5 копейки.
Ослабление российской национальной валюты происходит на фоне снижения нефтяных цен. Вчера стоимость баррели «черного золота» сорта Brent снизилась на 2%, достигнув отметки 32,69 доллара.
Согласно обновленному прогнозу крупного американского холдинга Morgan Stanley, в дальнейшем рубль продолжит следование за динамикой нефтяных цен, помогая российской экономике в адаптации. Но девальвация валюты РФ будет разгонять инфляцию, что сузит Банку России пространство для сужения ключевой ставки.
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