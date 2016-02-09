13 млрд рублей на танковый биатлон в Омске – комментарий минобороны

На территории нашего региона пройдет один из этапов игр – «Рембат». Это соревнования полевых мастерских по обслуживанию бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники.



Собственно «Танковый биатлон», а также конкурсы «Суворовский натиск» и «Полевая кухня» как и раньше пройдут в подмосковном Алабино. «Десантный взвод» - на полигоне Раевский под Новороссийском. Зенитчики – в Ейске, разведчики – в Новосибирске, а понтонно-переправочные соединения – в Муроме. Военных инженеров соберут в Волгоградской области – здесь пройдет «Безопасный маршрут».