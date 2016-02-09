13 млрд рублей на танковый биатлон в Омске – комментарий минобороны

Сегодня в пресс-службе Центрального военного округа прокомментировали ранее появившиеся в СМИ слухи о, якобы, выделенных «13 миллиардах бюджетных рублей на проведение танкового биатлона в Омской области».
Это сообщение названо вымыслом: цифра в «13 миллиардов рублей» сформирована неким «генератором случайных чисел». И конечно министр обороны генерал армии Сергей Шойгу такого решения не принимал.
Глава министерства обороны, напомним, накануне, 8 февраля, посетил Омск, о чем портал Gorod55.ru сообщал ранее.
Сергей Шойгу провел служебное совещание, связанное с вопросами боеготовности «соединений и воинских частей ЦВО, а также обустройства военных городков».
«Танковый биатлон» как таковой во время визита в Омск федерального чиновника не рассматривался вообще. И ранее в министерстве обороны даже не планировали его проведение в нашем регионе.
Рембат
Возможно, некоторая путаница в информационной подаче произошла из-за ранее опубликованного сообщения пресс-службы регионального правительства о том, что Омская область включена в перечень площадок для проведения международного военного конкурса «
На территории нашего региона пройдет один из этапов игр – «Рембат». Это соревнования полевых мастерских по обслуживанию бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники.
Собственно «Танковый биатлон», а также конкурсы «Суворовский натиск» и «Полевая кухня» как и раньше пройдут в подмосковном Алабино. «Десантный взвод» - на полигоне Раевский под Новороссийском. Зенитчики – в Ейске, разведчики – в Новосибирске, а понтонно-переправочные соединения – в Муроме. Военных инженеров соберут в Волгоградской области – здесь пройдет «Безопасный маршрут».
«Эльбрусское кольцо», соревнования горных подразделений, логично пройдет на склонах самой высокой вершины в Европе. Конкурс снайперов «Золотая сова» пройдет в Казахстане. ЗРК и ВКС отстреляются в Астраханской области – конкурс «Ключи от неба» и «Авиадартс».
В общем и целом соревнования запланированы для всех родов войск. «Армейские международные игры-2016» включат в себя 23 международных конкурса на 19 полигонах военных округов, в акватории Черного и Каспийского морей, на двух полигонах, расположенных на территории Республики Казахстан.
На верхнем фото: соревнования «Танковый биатлон», которого в Омске не будет (mil.ru)