Вторая волна эпидемии в Омске: школы закрыты, угроза осложнений

Пока расслабляться рано – заболеваемость гриппом, может и постепенно снижается, но риск пока еще высок. В первую очередь из-за опасных осложнений.
Пресс-служба мэрии Омска сообщает, что принято совместное решение регионального Минздрава и Роспотребнадзора о продлении карантина в школах из-за эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Ранее, напомним, портал Gorod55.ru сообщал, что карантин продлен еще на неделю, до 13 февраля.
С 25 по 31 января эпидемический порог в городе был превышен на 84 процента, в области – на 63 процента. Кроме школ, временному закрытию подлежат и дошкольные учреждения, где болеют более 20 процентов детей. Таким образом, полностью закрыты два детских сада и 53 – частично.
Медики отмечают начало второй волны подъема заболеваемости. Теперь самое опасное – это осложнения. Так основная рекомендация по нераспространению болезни остается прежней – не посещать места массового пребывания людей.
Пресс-служба Роспотребнадзора отмечает, что с 1 по 7 февраля цифры превышения эпидпорога по ОРВИ и гриппу в сравнении с предыдущим периодом несколько снизились. Соответственно, по области – это 40,1 процента, по городу – 59,6 процента. Около 59 процентов заболевших – дети до 14 лет.
Вирус «свиного гриппа» A(H1N1) pdm09 у заболевших лабораторно подтвержден в 53 случаях.
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