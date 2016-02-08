Вторая волна эпидемии в Омске: школы закрыты, угроза осложнений

Пресс-служба Роспотребнадзора отмечает, что с 1 по 7 февраля цифры превышения эпидпорога по ОРВИ и гриппу в сравнении с предыдущим периодом несколько снизились. Соответственно, по области – это 40,1 процента, по городу – 59,6 процента. Около 59 процентов заболевших – дети до 14 лет.