Город55
ГлавноеВсе новости

Сергей Шойгу в Омске. Силы ВДВ подняты по тревоге

8 февраля 2016, 16:50
Приведение вооруженных сил в полную боевую готовность.

Сегодня, напомним, в Омск прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. В пресс-службе губернатора не уточнили цель прибытия высокопоставленного чиновника, но есть вероятность, что на встрече с Виктором Назаровым будет обсуждаться тема проведения в нашем регионе международных военных игр.

Как сообщают некоторые омские источники, во второй половине дня министр обороны РФ Сергей Шойгу, возможно, находится в поселке Светлый.

Приказ Верховного главнокомандующего

В этот же день, 8 февраля, параллельно с визитом Сергея Шойгу в Омск, в российских войсках начались масштабные учения. Об этом стало известно в связи с приказом Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. Внезапная проверка боеготовности началась на Юго-западном стратегическом направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В пять часов утра силы Южного военного округа, отдельные соединения военно-транспортной авиации и ВДВ были приведены в полную боевую готовность. Необходима данная проверка для проверки уровня подготовленности к реагированию на возможные кризисные ситуации различного характера.

Представителями Южного военного округа необходимо отработать спектр задач, который решается войсками и органами управления, в том числе ликвидацию последствий техногенных и природных катастроф, борьбу с террористическими угрозами. Также запланирована проверка готовности сил ПВО и авиации.

Помимо этого, особое внимание будет обращено проверку мобилизационной готовности. Завершающий этап будет посвящен проведению тактических и оперативных учений на различных уровнях.


Фото: mil.ru

#Новости#Главное#Город#Политика
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20