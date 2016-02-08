Сергей Шойгу в Омске. Силы ВДВ подняты по тревоге

Сегодня, напомним, в Омск прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. В пресс-службе губернатора не уточнили цель прибытия высокопоставленного чиновника, но есть вероятность, что на встрече с Виктором Назаровым будет обсуждаться тема проведения в нашем регионе международных военных игр.
Как сообщают некоторые омские источники, во второй половине дня министр обороны РФ Сергей Шойгу, возможно, находится в поселке Светлый.
Приказ Верховного главнокомандующего
В этот же день, 8 февраля, параллельно с визитом Сергея Шойгу в Омск, в российских войсках начались масштабные учения. Об этом стало известно в связи с приказом Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. Внезапная проверка боеготовности началась на Юго-западном стратегическом направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В пять часов утра силы Южного военного округа, отдельные соединения военно-транспортной авиации и ВДВ были приведены в полную боевую готовность. Необходима данная проверка для проверки уровня подготовленности к реагированию на возможные кризисные ситуации различного характера.
Представителями Южного военного округа необходимо отработать спектр задач, который решается войсками и органами управления, в том числе ликвидацию последствий техногенных и природных катастроф, борьбу с террористическими угрозами. Также запланирована проверка готовности сил ПВО и авиации.
Помимо этого, особое внимание будет обращено проверку мобилизационной готовности. Завершающий этап будет посвящен проведению тактических и оперативных учений на различных уровнях.
Фото: mil.ru