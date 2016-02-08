Сергей Шойгу в Омске. Силы ВДВ подняты по тревоге

Приказ Верховного главнокомандующего



В этот же день, 8 февраля, параллельно с визитом Сергея Шойгу в Омск, в российских войсках начались масштабные учения. Об этом стало известно в связи с приказом Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. Внезапная проверка боеготовности началась на Юго-западном стратегическом направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.