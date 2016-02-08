Рубль рушится – негативное влияние Китая

Несмотря на то, что рубль ежедневно чередует рост и падение, с начала прошлой недели сохраняется тенденция ослабления российской валюты. Это вызвано тем, что стоимость на нефть теряет позиции, по российской антикризисной программе продолжаются споры, сообщает « Российская газета » со ссылкой на слова Игоря Николаева.