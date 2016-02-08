Рубль рушится – негативное влияние Китая

Директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев считает, что российскую валюту в ближайшее время ждет некоторое падение. Определенное влияние на это окажет экономика Китая.
Несмотря на то, что рубль ежедневно чередует рост и падение, с начала прошлой недели сохраняется тенденция ослабления российской валюты. Это вызвано тем, что стоимость на нефть теряет позиции, по российской антикризисной программе продолжаются споры, сообщает «
Тенденцию к сильным колебаниям и ослаблению рубля может укрепить юань. Есть вероятность, что китайские валютные фонды в ближайшем будущем могут изрядно упасть, в результате чего национальная валюта Поднебесной отправится в свободное плавание.
Если будет принято решение отпустить юань, то данная валюта, скорее всего, ослабеет, что повлечет ряд последствий во всем мире. Учитывая тот факт, что для России Китай является важным экономическим партнером, с которым наша страна тесно связано, падения валюты Поднебесной приведет к ослаблению рубля.
На сегодня официальный курс доллара составляет 77,34 рубля, прибавив 88 копеек. Евро, подорожавший на 1,76 рубля, достиг отметки в 86,57 рубля.
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