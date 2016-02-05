Проект МТС «Поколение М» откроет юным талантам двери театрального вуза

«Сибирь, РФ — МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России, реализующий крупнейший творческий благотворительный проект «Поколение М», и Международный фонд К. С. Станиславского объявляют о начале сотрудничества. Впервые в России признанные мастера будут проводить онлайн-обучение творчески одаренной молодежи по различным театральным специальностям и курировать творческие конкурсы на сайте
На сайте проекта «Поколение М» dobroedelo.mts.ru открыта театральная мастерская, в которой собрана уникальная коллекция практических творческих уроков по театральным специальностям от признанных мастеров Международного фонда К. С. Станиславского. На сайте доступны мастер-классы по вокалу от популярной певицы, актрисы и композитора Полины Гагариной, уроки по театральному гриму от актрисы, исполнительницы главной роли в кинокартине Федора Бондарчука «Сталинград» Марии Смольниковой. Курс по актерскому мастерству ведет заслуженный артист России Игорь Гордин, по инсценировке – заслуженная артистка России Марина Брусникина, по сценографии – российский художник Юрий Хариков. Российский композитор Александр Бакши расскажет о музыкальной композиции, а педагог ГИТИСа и ВГИКа Татьяна Устинова – о театральном костюме.
Пройдя онлайн-курс по выбранной театральной дисциплине, ребятам предлагается выполнить творческое задание от профессионального наставника – самостоятельную творческую работу необходимо загрузить в один из творческих конкурсов на сайте проекта. Профессиональное жюри фонда К. С. Станиславского выберет 7 победителей — авторов лучших работ по каждому направлению. Ребята отправятся в Москву, где смогут вживую пообщаться с мастерами, задать вопросы и получить профессиональные советы. Участник, которого выберут профессиональные преподаватели и наставники по итогам офлайн-мастер-класса, станет обладателем приза фонда К. С. Станиславского «Дебютант» и получит рекомендацию от фонда К. С. Станиславского для поступления в один из ведущих театральных вузов страны. Оплата обучения будет осуществляться по гранту от компании МТС. Церемония награждения победителя призом фонда «Дебютант» и грантом от компании МТС состоится в рамках вручения премии им. Станиславского в ноябре 2016 года.
«Фонд К. С. Станиславского подготовил серию образовательных онлайн-уроков по разным дисциплинам театрального искусства, которые доступны абсолютно всем ребятам на сайте проекта МТС «Поколение М». Благодаря Интернету открываются удивительные возможности самообразования, совершенствования и общения с мастерами. Мы рассчитываем, что благодаря проекту сможем найти достойного специального приза фонда К. С. Станиславского. Призываю всех участвовать в конкурсе и помнить, что успех в театральном искусстве на 90 % состоит из работы и трудолюбия актера, художника и только 10 % приходится на долю врожденного таланта», — отметила вице-президент Международного фонда К. С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.
«Международный фонд Станиславского — одна из самых уважаемых в мире международных общественно-благотворительных организаций, созданная для поддержки и развития театрального искусства и культуры. Творческая мастерская фонда на сайте проекта «Поколение М» — это уникальный шанс для талантливых ребят, которые уже выбрали для себя творческую профессию и мечтают связать свою жизнь с театральной сценой. На сайте dobroedelo.mts.ru много интересного для себя найдут и более юные танцоры, музыканты, певцы, художники и фотографы. Уроки, мастер-классы, конкурсы доступны в любое время в любой точке России», – рассказала автор благотворительного проекта «Поколение М», директор по связям с общественностью МТС Елена Кохановская.
О проекте «Поколение М»
Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» реализуется компанией МТС и ее партнерами и объединяет в себе идею развития творческих способностей ребят и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.
Виртуальная творческая площадка проекта – интернет-портал
Проект «Поколение М»:
- лауреат премии Станиславского за 2014 год за развитие талантов детей в регионах России, срочную и деятельную помощь тяжелобольным детям;
- финалист главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards 2015;
- победитель в номинации «Геймификация и онлайн-конкурсы» в конкурсе In2 SABRE Awards 2015;
- лауреат премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» в 2015 году;
- обладатель награды «Лидеры корпоративной благотворительности 2015» за творческий подход к благотворительности.
О Международном фонде К. С. Станиславского
Фонд К. С. Станиславского — международная общественно-благотворительная организация, созданная в 1992 году по инициативе выдающихся деятелей российского театра для поддержки и развития театрального искусства и культуры. За двадцать лет своего существования фонд выступил инициатором и организатором многих благотворительных культурных программ и проектов. Среди них возрождение памятника истории и культуры — бывшего имения К. С. Станиславского Любимовка и создание на его базе международного театрально-культурного центра. В Любимовке Чехов начал писать пьесу «Вишневый сад». Любой, кто бывал в усадьбе, узнает ее в пьесе Чехова. В 2012 году фонд К. С. Станиславского воссоздал «вишневый сад» и посадил 500 саженцев вишни.
Международный фонд К. С. Станиславского проводит ежегодный театральный фестиваль «Сезон Станиславского» представляющий лучшие спектакли мастеров зарубежного и российского театра, последователей К. С. Станиславского. Одна из самых авторитетных и значимых культурных акций фонда — Международная премия Станиславского, ежегодно присуждаемая актерам, режиссерам, театральным педагогам и исследователям, организаторам театрального дела за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового театрального искусства. Деятельность фонда осуществляется за счет меценатства и спонсорства, а также при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы. Постоянным спонсором и партнером фонда является отель «Балчуг Кемпински» с 1994 года.
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