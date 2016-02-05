Проект МТС «Поколение М» откроет юным талантам двери театрального вуза

Фонд К. С. Станиславского — международная общественно-благотворительная организация, созданная в 1992 году по инициативе выдающихся деятелей российского театра для поддержки и развития театрального искусства и культуры. За двадцать лет своего существования фонд выступил инициатором и организатором многих благотворительных культурных программ и проектов. Среди них возрождение памятника истории и культуры — бывшего имения К. С. Станиславского Любимовка и создание на его базе международного театрально-культурного центра. В Любимовке Чехов начал писать пьесу «Вишневый сад». Любой, кто бывал в усадьбе, узнает ее в пьесе Чехова. В 2012 году фонд К. С. Станиславского воссоздал «вишневый сад» и посадил 500 саженцев вишни.

Международный фонд К. С. Станиславского проводит ежегодный театральный фестиваль «Сезон Станиславского» представляющий лучшие спектакли мастеров зарубежного и российского театра, последователей К. С. Станиславского. Одна из самых авторитетных и значимых культурных акций фонда — Международная премия Станиславского, ежегодно присуждаемая актерам, режиссерам, театральным педагогам и исследователям, организаторам театрального дела за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового театрального искусства. Деятельность фонда осуществляется за счет меценатства и спонсорства, а также при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы. Постоянным спонсором и партнером фонда является отель «Балчуг Кемпински» с 1994 года.