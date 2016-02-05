Омичей массово проверят

В этом году международная акция по проверке грамотности пройдет по традиции в апреле. Имя автора текста, который будет зачитан тысячам участников, пока не известно. Скорее всего, об этом объявят ближе к самому Тотальному диктанту-2016.
5 февраля в Новосибирске организаторы всемирной образовательной акции объявили дату Тотального диктанта. Событие намечено на 16 апреля. Планируется, что более 150 тысяч человек сядут за парты и напишут текст по русскому языку, говорится на сайте
Напомним, цель Тотального диктанта – привить людям желание повышать свою грамотность. Каждый год известный автор пишет текст специально для акции, который потом зачитывается десяткам тысяч участников. За последние несколько лет граждане писали тексты Захара Прилепина, Дины Рубиной, Алексея Иванова, Евгения Водолазкина. Заметим, участие в акции абсолютно бесплатно. Спустя некоторое время свою оценку можно узнать на сайте.
В прошлом году в корпусе ОмГУ
Фото: иллюстрация