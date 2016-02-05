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Омич жестоко избил женщину в сауне: сломаны нос и зубы, видео

5 февраля 2016, 10:36
Не было денег на застолье.

В Омске клиент сауны избил администратора после того, как не смог дозвониться другу из-за плохого сигнала. Женщине серьезно досталось: сломан нос и несколько зубов. Инцидент зафиксировала камера внутреннего наблюдения.

Произошло все в подвальном помещении на проспекте Комарова на Левом берегу. Посетитель, помимо того что побил работника, позже устроил разборки с сотрудницей полиции, приехавшей его задержать.

В распоряжение LifeNews попало видео с камер наблюдения: мужчина долгое время пытался дозвониться до кого-то по сотовому, но не смог из-за плохого сигнала. И тогда клиент вышел из себя. Гражданин схватил женщину-администратора за волосы и несколько раз ударил о стену, заставляя набрать нужный номер на стационарном телефоне. Затем он бросил потерпевшую на пол и несколько раз ударил ногами. Выяснилось, что посетитель хотел попросить друга привезти деньги для продления номера в сауне, передает LifeNews.

На место выехал экипаж полиции, однако правоохранителям, чтобы успокоить дебошира, пришлось применить силу. Клиента доставили в отделение.

Врачи зафиксировали на теле избитой женщины синяки, ушибы и перелом носа, вдобавок сломаны несколько зубов. Пострадавшая написала заявление. В пресс-службе УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru факт избиения подтвердили, о деталях ведомство сообщит немного позже.

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Фото: скриншот из видео

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