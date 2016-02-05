Омич жестоко избил женщину в сауне: сломаны нос и зубы, видео

В распоряжение LifeNews попало видео с камер наблюдения: мужчина долгое время пытался дозвониться до кого-то по сотовому, но не смог из-за плохого сигнала. И тогда клиент вышел из себя. Гражданин схватил женщину-администратора за волосы и несколько раз ударил о стену, заставляя набрать нужный номер на стационарном телефоне. Затем он бросил потерпевшую на пол и несколько раз ударил ногами. Выяснилось, что посетитель хотел попросить друга привезти деньги для продления номера в сауне, передает LifeNews .