Новое поступление Hiltl уже в BOSTON.ONE

Каждый покупатель, примерив пару брюк от Hiltl, навсегда останется преданным поклонником этой марки. Покупатели магазина BOSTON.ONE уже смогли в этом убедиться.
Идеальное качество, отличный крой и лаконичная отделка – характерные черты великолепной брючной пары от Hiltl. И немудрено, ведь для производства выбираются только натуральные материалы ведущих ткацких фабрик мира. Особое качество Hiltl можно определить, едва взглянув на отделку пояса. Мягкий и эластичный, он не доставит вам никакого дискомфорта, а специальная фиксирующая лента внутри поясного элемента поможет зафиксировать брюки на талии и предотвратит нежелательное скручивание.
В новой коллекции представлены брюки в классическом стиле, стиле кэжуал, а также джинсы. Основной акцент в цветовой палитре сделан на оттенки синего.
BOSTON.ONE, пр-т К. Маркса, 22, тел. 32-54-03
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