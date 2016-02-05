Новое поступление Hiltl уже в BOSTON.ONE

Идеальное качество, отличный крой и лаконичная отделка – характерные черты великолепной брючной пары от Hiltl. И немудрено, ведь для производства выбираются только натуральные материалы ведущих ткацких фабрик мира. Особое качество Hiltl можно определить, едва взглянув на отделку пояса. Мягкий и эластичный, он не доставит вам никакого дискомфорта, а специальная фиксирующая лента внутри поясного элемента поможет зафиксировать брюки на талии и предотвратит нежелательное скручивание.