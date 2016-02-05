Нарушителей парковки будут ловить в Омске через специальные камеры

Для того чтобы установить камеру, сначала необходимо разобраться, в чьем ведомстве находится участок: муниципалитета или частника. Затем все действия согласовываются с мэрией и правоохранительными органами. Сами комплексы достаточно дорогие. В один такой входит минимум пять камер, несколько радаров и прочее оборудование, к тому же недешево обходятся программное обеспечение и обслуживание.