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Нарушителей парковки будут ловить в Омске через специальные камеры

5 февраля 2016, 15:41
Скрыться не получится.

В Советском округе появилась камера, фиксирующая неправильную парковку. Раньше она принадлежала коммерческой организации, а совсем недавно перешла на муниципальное попечение.

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области рассказали, что одна такая система работает на парковке у нефтезавода на проспекте Губкина, 1. Полиция занимается обработкой информации, поступающей с камеры.

В Главном управлении региональной безопасности Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что стационарный комплекс автоматической фиксации нарушений правил стоянки и остановки Vocord Traffiс Parking недавно перешел на баланс города. В ближайшем будущем оборудование новых комплексов на территории Омска не планируется, поскольку на установку даже одного объекта требуется много времени, сил и денег.

Для того чтобы установить камеру, сначала необходимо разобраться, в чьем ведомстве находится участок: муниципалитета или частника. Затем все действия согласовываются с мэрией и правоохранительными органами. Сами комплексы достаточно дорогие. В один такой входит минимум пять камер, несколько радаров и прочее оборудование, к тому же недешево обходятся программное обеспечение и обслуживание.

Тем не менее собеседник отметил, что предложения по поводу возможных мест установки камер можно направлять в департамент транспорта мэрии Омска или в областное Управление региональной безопасности. В любом случае инициатива жителей в данном вопросе важна. Именно многочисленные обращения могут поспособствовать ускорению процесса.

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