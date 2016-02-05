Девушки разделись на уроке английского: новый способ обучения 18+

Необычный способ стимуляции памяти для тех взрослых учеников, которым необходимо в кратчайшие сроки овладеть английским языком, придумала испаноязычная интернет-компания DLN, сообщает «Express.co.uk».
Метод «Naked Language» основан на мнении, что побуждающий фактор сексуального характера служит мощным стимулом для более быстрого обучения, в данном случае английским языком.
Вознаграждение в виде постепенного обнажения в обмен на ускорение работы памяти. Гипотеза довольно спорная, однако, одного в DLN уже добились – об их методике стриптиз-образования мгновенно узнали во всем мире благодаря многочисленным публикациям в интернете.
На сайте DLN поясняется, что «девушки-учителя» готовы на всё, чтобы ученик как можно быстрее запомнил требуемый материал. «Готовы на всё» - означает полный цикл стриптиза. Откровенность «учителя» также зависит от стоимости курса обучения.
«Naked Language» это не первый подобный проект DLN. До этого были «Naked News» - ведущие привлекали внимание аудитории к актуальным новостям из мира бизнеса, политики, экономики и медицины, обнажаясь по ходу прямого эфира.