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Девушки разделись на уроке английского: новый способ обучения 18+

5 февраля 2016, 09:02
«Naked Language» поможет быстрее усвоить материал.

Необычный способ стимуляции памяти для тех взрослых учеников, которым необходимо в кратчайшие сроки овладеть английским языком, придумала испаноязычная интернет-компания DLN, сообщает «Express.co.uk».

Метод «Naked Language» основан на мнении, что побуждающий фактор сексуального характера служит мощным стимулом для более быстрого обучения, в данном случае английским языком.


Вознаграждение в виде постепенного обнажения в обмен на ускорение работы памяти. Гипотеза довольно спорная, однако, одного в DLN уже добились – об их методике стриптиз-образования мгновенно узнали во всем мире благодаря многочисленным публикациям в интернете.

На сайте DLN поясняется, что «девушки-учителя» готовы на всё, чтобы ученик как можно быстрее запомнил требуемый материал. «Готовы на всё» - означает полный цикл стриптиза. Откровенность «учителя» также зависит от стоимости курса обучения.


«Naked Language» это не первый подобный проект DLN. До этого были «Naked News» - ведущие привлекали внимание аудитории к актуальным новостям из мира бизнеса, политики, экономики и медицины, обнажаясь по ходу прямого эфира.


#Новости#Образование#Афиша#18+#Общество
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